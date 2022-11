Montpellier. Greenpeace pointe du doigt les panneaux publicitaires éclairés

Des militants de Greenpeace ont collé des affiches sur une trentaine de panneaux publicitaires éclairés à Montpellier durant le week-end.

Une action des militants de Greenpeace. Photo d’illustration. © Greenpeace

Une nouvelle action symbolique. Des militants de l’ONG Greenpeace ont collé leurs propres affiches sur une trentaine panneaux publicitaires éclairés à Montpellier durant le week-end. L’action a notamment visé des stations de tramway dans les quartiers Antigone, Peyrou et Beaux-Arts.

Greenpeace interpelle le maire de Montpellier

« Laisser ces panneaux allumés quand on nous demande la sobriété, c’est absurde », indiquent les affiches collées avec de l’eau et de la farine sur les panneaux publicitaires éclairés de Montpellier.

Cette nuit, à Montpellier, en même temps que d’autres nombreuses villes de France, nous avons voulu rappeler que tous ces panneaux lumineux et écrans de pub sont absurdes !

On en voit de plus en plus dans la ville, @MDelafosse qu’attendez-vous pour changer ça ? pic.twitter.com/jmCLhj7Qky — Greenpeace Montpellier (@GreenpeaceMTP) November 6, 2022

« En même temps que d’autres nombreuses villes de France, nous avons voulu rappeler que tous ces panneaux lumineux et écrans de publicité sont absurdes ! On en voit de plus en plus dans la ville », écrit la branche montpelliéraine de Greenpeace sur ses réseaux sociaux avant d’interpeller le maire de la ville Michaël Delafosse (PS). « Qu’attendez-vous pour changer ça ? »

« Le gâchis d’énergie lié aux publicités et enseignes lumineuses »

« Ce week-end, une mobilisation nationale a eu lieu dans une vingtaine de villes à travers toute la France pour dénoncer l’absurdité et le gâchis d’énergie lié aux publicités et enseignes lumineuses sur fond de crise énergétique et de forte inflation des prix de l’énergie », affirme l’ONG dans un communiqué national.

Elle explique que « par cette action, Greenpeace France appelle les pouvoirs publics à une extinction immédiate et générale des publicités lumineuses et des enseignes de magasins (en dehors de leurs horaires d’ouverture), encore beaucoup trop nombreuses dans l’espace public. »

« Après le lancement d’une pétition nationale demandant à Emmanuel Macron et au gouvernement d’interdire les écrans publicitaires numériques ou “digitaux”, décriés pour leur caractère énergivore et inutile, Greenpeace France poursuit son travail de dénonciation des usages superflus d’énergie et réclame une juste répartition des efforts de sobriété. »