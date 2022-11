Montpellier. Des nouvelles perturbations de circulation à cause du tramway

Une nouvelle séquence du programme de rénovation et de modernisation du réseau du tramway de Montpellier entraîne des perturbations de circulation.

Une nouvelle séquence du programme de rénovation et de modernisation du réseau de tramway de Montpellier commence en 2023. © Coppeephoto – TaM

La deuxième séquence de travaux du programme de rénovation et de modernisation des équipements et des infrastructures du réseau du tramway de Montpellier a été présentée en cette fin novembre.

Des perturbations liées au tramway à Montpellier

Après les premières phases de travaux réalisées depuis mai 2022 sur les secteurs Gare Saint-Roch et Corum notamment, trois nouvelles phases vont s’opérer entre janvier et mai 2023 sur les secteurs Saint-Denis-Place de l’Europe, Moularès-Ernest Granier et Rives du Lez-Moularès. Elles entraîneront de nouvelles configurations de service successives sur le réseau de tramway TaM.

Du 2 janvier au 12 février 2023, les travaux concerneront Saint-Denis et la place de l’Europe. Du 13 février au 2 avril 2023, ce sera au tour de Moularès et Ernest Granier. Enfin, du 3 avril au 14 mai 2023, ce sera du côté de Rives du Lez et toujours Moularès. Les travaux consistent au renouvellement des revêtements et au remplacement des rails.

L’entretien nécessaire des rails

L’entretien préventif des rails est indispensable. « Par manque de rénovation des infrastructures, les conséquences sont nombreuses : désagréments pour les voyageurs, dégâts matériels aux impacts financiers conséquents, sécurité du réseau et des usagers, … Les défauts d’entretien préventif ont conduit à des ruptures de rails, des usures accélérées du matériel roulant, de l’inconfort, des nuisances sonores… », note Montpellier Méditerranée Métropole.

De 2020 à 2024, la métropole compte investir 281 millions d’euros pour la rénovation du matériel roulant et des infrastructures. Aussi, 440 millions d’euros seront investis pour la réalisation de la ligne 5 et 50 millions d’euros pour le prolongement de la ligne 1.