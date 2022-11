Montpellier. Début des travaux du prolongement du tramway jusqu’à la gare Sud de France

Les travaux du prolongement de la ligne 1 du tramway de Montpellier jusqu’à la gare Sud de France ont démarré jeudi 10 novembre.

Un nouveau pont sera construit au-dessus de l’autoroute A709 pour le prolongement de la ligne 1 du tramway de Montpellier. @ Montpellier méditerranée métropole

Ça devient concret. Les travaux du prolongement de la ligne 1 du tramway de Montpellier entre le terminus Odysseum et la gare Sud de France ont démarré jeudi 10 novembre. Les travaux devraient durer un peu plus de deux ans, jusqu’en 2025. Il faudra alors vingt minutes pour relier les gare Saint-Roch et Sud de France

Le maire Michaël Delafosse (PS) a fait une visite de chantier. « Nous y sommes, enfin ! Les travaux d’extension de la ligne 1 de tramway démarrent, plus de quatre ans après l’ouverture de la gare TGV Montpellier Sud de France aux voyageurs », a déclaré l’élu.

« Cette prolongation de voie ferrée, tant attendue, va permettre de relier et donner toute leur mesure aux deux gares de Montpellier. L’extension desservira également le lycée Pierre Mendès France ainsi que le nouveau quartier Cambacérès, ses écoles supérieures, ses entreprises et sa halle de l’innovation », fait savoir le maire de Montpellier.

Les travaux du prolongement du tramway de Montpellier impliquent la reconstruction d’un pont

Les travaux de prolongement de la ligne 1 du tramway de Montpellier consistent en la construction de 1,3 km de lignes supplémentaires pour un montant de 50 millions d’euros. Le parcours passera notamment au-dessus de l’autoroute A709, après la traversée du boulevard Pénélope.

Et une grosse partie du chantier réside dans la construction d’un nouveau pont presque aussi large que long. Il mesurera 36 mètres de longueur pour 34 mètres de largeur. Des dimensions qui s’expliquent par le fait qu’en plus du tramway, ce pont aura deux voies de circulation routière, des pistes cyclables et des allées pour les piétons.