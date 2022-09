Montpellier. Appel à témoins pour un homme disparu depuis deux semaines

La police nationale lance un appel à témoins pour recueillir des témoignages suite à la disparition d’un homme depuis deux semaines à Montpellier. Georges Pujol, âgé de 40 ans, a été vu pour la dernière fois le samedi 3 septembre dans le secteur Paul Valéry. Sa disparition est considérée « inquiétante » par les enquêteurs.

Un homme de 40 ans a disparu depuis deux semaines à Montpellier. Crédit visuel : Police nationale 34

Cela fait deux semaines que Georges Pujol ne donne pas de nouvelles. Cet homme de 40 ans a été vu pour la dernière fois le samedi 3 septembre à 14 heures à Montpellier (Hérault), dans le secteur Paul Valéry. La police nationale lance donc un appel à témoins sur ses réseaux sociaux de Montpellier ce jeudi 15 septembre. Les enquêteurs de la sûreté départementale, qui planchent sur cette affaire, jugent cette disparition « inquiétante ».

Ce monsieur a disparu à Montpellier, secteur Paul Valéry, depuis le 03 septembre. Merci de RT 🙏 pic.twitter.com/qu71tTUg4n — Police nationale 34 (@PoliceNat34) September 15, 2022

Georges a des cheveux bruns, coupés court et des yeux marrons. Il mesure 1,76 mètre et à une corpulence qualifiée de “moyenne”. Il est notamment reconnaissable par une tache de naissance sur le front. Selon l’appel à témoins partagé par la police nationale à Montpellier, l’homme pourrait porter un haut bleu “Eden park” et un pantacourt banc. Il est aussi précisé que l’individu n’a pas de téléphone avec lui, ni ses documents d’identité.

Informations pratiques : toute personne ayant des informations pouvant aider dans les recherches est invitée à contacter les enquêteurs de la sûreté départementale à l’Hôtel de police en composant le 04 99 13 52 72 ou le 04 99 13 52 68 (durant les horaires de bureaux), ou bien le 17.