L’équipe de France de basket frappe fort face à l’Italie à Montpellier

L’équipe de France de basket a surclassé l’Italie, 100-68, à l’occasion de son troisième match de préparation à l’Euro, mardi 16 août à l’Arena Sud de France de Montpellier. Les hommes de Vincent Collet ont montré un collectif au diapason des deux côtés du terrain. En défense, ils ont laissé peu de marge aux shooteurs italiens. En attaque, du rythme et de la vitesse. Dès le premier quart-temps, les Bleus menaient déjà 25 à 14. Ils ont ensuite réussi à garder leur avantage tout le long de la rencontre.

Un résultat rassurant pour l’équipe de France de basket face à l’Italie

Ce succès de l’équipe de France de basket face à l’Italie à Montpellier est très rassurant. En effet, lors de leur précédent match de préparation, Evan Fournier et ses partenaires ont décroché une victoire in extremis face à la même Italie, 77-78 a.p., vendredi 12 août à Bologne dans le Nord de l’Italie. Ils se sont montrés maladroits, voire brouillons sur une série d’actions. Les Bleus comptent tout de même un deuxième succès consécutif face aux hommes de Romeo Sacchetti. Et même d’une neuvième victoire face aux Italiens qui ne se sont pas imposés face à la France depuis 2008.

L’équipe de France de basket doit désormais confirmer sa bonne forme à l’occasion de son ultime match de préparation face à la Belgique, jeudi 18 août à l’Arena Sud de France de Montpellier. Ensuite, les choses sérieuses commencent. La 41e édition du championnat d’Europe de basket-ball se déroule en Allemagne du 1er au 18 septembre. Les Français affronteront le pays hôte dès le premier jour.