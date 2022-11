La délinquance recule de 17% en trois ans à Montpellier

La Ville de Montpellier et l’État ont mis en place des patrouilles mixtes constituées de policiers municipaux et nationaux, ce qui contribue au recul de la délinquance.

Crédit photo : Dylan Agbagni (CC0)

La surdouée devient plus sûre, à en croire les chiffres dévoilés par le maire socialiste Michaël Delafosse et le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh. La Ville de Montpellier enregistre une chute de 17% de la délinquance depuis 2019.

En trois ans, les cambriolages de logements ont baissé de 32%, contre 18% au niveau national. Les vols de véhicules reculent de 8%, contre 11 % dans le reste de la France, et les vols dans les véhicules diminuent de 32%, contre 14% sur le plan national.

Aussi, les vols avec armes baissent de 24%, alors qu’ils augmentent de 13 % en France, et les vols sans armes chutent de 42%, contre 21% dans le reste du pays. En revanche, les violences sexuelles explosent de 53% à Montpellier, et 42% dans l’ensemble du pays.

La Mairie de Montpellier et l’État contre la délinquance

Pour faire baisser la délinquance à Montpellier, la Ville et l’État « ont mis en place des patrouilles mixtes constituées de policiers municipaux et nationaux pour travailler en coordination et organiser ensemble des opérations de contrôle. Ces patrouilles ont pour but de renforcer la préservation de la tranquillité publique sur le territoire », expliquent les deux partenaires.

« La présence quotidienne sur le terrain des policiers de la direction départementale de la sécurité publique, renforcée depuis le début du mois de septembre 2022 par le renfort de CRS, et la multiplication des opérations coordonnées entre les forces de sécurité intérieure et la police municipale, participent à la baisse significative de la délinquance observée sur le territoire montpelliérain », ajoutent-ils.

La municipalité montpelliéraine compte 186 policiers municipaux et 45 agents de surveillance de la voie publique. Ils s’appuient sur trois postes mobiles qui couvrent tous les quartiers et 318 caméras dans la ville.