L’Hérault accueille l’exposition photo itinérante de SOS Méditerranée

Du 23 mai au 19 juin, le département de l’Hérault présentera, sur le parvis de l’Hôtel du Département situé à Montpellier, une exposition photo itinérante de SOS Méditerranée.

Avant de rejoindre Montpellier, l’exposition itinérante est d’abord passée par Perpignan © Frédéric – SOS MEDITERRANEE

Après la Haute-Garonne, le Département de l’Hérault accueille la vingtième étape de l’exposition photo itinérante “SOS Méditerranée : un engament citoyen” réalisée à partir des reportages de 11 photographes professionnels qui ont observé des missions de sauvetage, à bord des navires de l’Association de sauvetage en mer “SOS Méditerranée”. Une exposition itinérante, hors les murs, qui vise à sensibiliser le public au drame des naufragés et à témoigner du quotidien des citoyens engagés qui viennent au secours d’embarcations en détresse et accompagnent les rescapés. Sur une quinzaine de panneaux recto-verso de 2 mètres sur 1,2 mètre, 30 images de reporters embarqués à bord de l’Aquarius et de l’Océan Viking avec SOS Méditerranée, qui seront présentées du 23 mai au 19 juin prochain sur le parvis de l’Hôtel du Département à Montpellier.

Parmi les photographes exposés, Patrick Bar, le premier photographe de SOS Méditerranée, embarqué sur l’Aquarius dès le début 2016. Mais également, des photojournalistes étrangers comme Narciso Contreras, un Mexicain qui, depuis une vingtaine d’années, couvre l’actualité en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Ou encore Susanne Friedel, origine du Sud de l’Allemagne.

L’association civile européenne SOS Méditerranée a été créée en 2015 pour venir en aide en mer aux naufragés qui tentent la traversée de la Méditerranée. A l’origine, cette initiative est née de la mobilisation de citoyens résolus à agir face à ces catastrophes humanitaires, dans le respect du droit maritime international.

Informations pratiques : “SOS Méditerranée : un engament citoyen”, du 23 mai au 19 juin, sur le parvis du Conseil départemental de l’Hérault.

Accès libre. De 7h30 à 19h, tous les jours.

Andrea Zuccon