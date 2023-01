Grève du 31 janvier : la liste des écoles fermées à Montpellier

De nombreuses écoles, crèches, cantines et haltes-garderies de Montpellier fermeront leurs portes ce mardi 31 janvier en raison d’un mouvement de grève interprofessionnel organisé par les syndicats CGT, FO, CFDT, CFE-CGC, Unsa, Solidaires, CFDT et FSU, contre la réforme des retraites. Voici lesquelles.

Voici la liste des écoles, crèches, cantines et haltes-garderies fermées à Montpellier ce mardi 31 janvier. Photo d’illustration. CC BY I.Clio / wikimedia commons

En raison d’un mouvement de grève interprofessionnel organisé ce mardi 31 janvier sur l’ensemble du territoire national en opposition à la réforme des retraites, de nombreuses écoles, crèches, haltes-garderies et cantines de Montpellier seront fermées. Et ce, pendant toute la journée. À l’image des écoles maternelles Goethe, Anatole France, Docteur Roux, Jean-Jacques Rousseau, Averroès, Madeleine Brès, Michel de l’Hospital, Prokofiev, Dau Clapas, Aubrac, Picasso, Aquitaine, Marcel Pagnol, Ingrid Bergman, Luther King et Pablo Néruda.

Les portes des écoles élémentaires Arc, Gambetta, Sévigné, Moulin, Zay, Ferry, Lamartine, Périclès, Simenon, Ronsard, Paty, Combes, Comte et Calmette seront également closes. « Un service minimum d’accueil est mis en place au centre de loisirs Astérix. Seuls les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25 % des enseignants sont en grève pourront y être accueillis, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h45. Aucun service de restauration n’est assuré. Un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible », souligne la mairie de Montpellier. Les inscriptions s’ouvriront demain de 8h30 à 9h sur place.

Les crèches et haltes-garderies fermées à Montpellier ce mardi 31 janvier

Voici la liste des crèches et des haltes-garderies qui fermeront également leurs portes demain :

Halte-garderie Les chats bottés

Halte-garderie André Chamson

Halte-garderie La Coupole

Crèche Thérèse Sentis

Crèche Les 7 nains

En raison d’une réduction du personnel lié au mouvement de grève, certaines crèches et haltes-garderies seront partiellement fermées. Comme :

Créche Le petit prince de Boutonnet

Créche Agropolis

Créche La Galineta

Créche Edelweiss

Créche Louise Guiraud

Créche La Petite sirene

Créche Pinocchio / Halte-garderie l’Île au trésor

Halte-garderie Pitchot Nanet

Jardin d’enfant les Boutons d’or

Certaines cantines n’ouvriront pas

Le service de restauration scolaire ne sera pas assuré dans les établissements suivants (classés en fonction des quartiers de Montpellier) :

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, Cévennes : école maternelle Rudyard Kipling et école élémentaire Joseph Delteil

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes : école maternelle Charles De Gaulle, école maternelle Pierre-Claris-de-Florian et école élémentaire Jean Jaurès

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles : école maternelle Francis Garnier

Pas d’accueil du matin et du soir

La Ville de Montpellier dévoile la liste des établissements dans lesquelles il n’y aura pas d‘accueil du matin :

École élémentaire Simon Bolivar

École élémentaire Joseph Delteil

École élémentaire Paul Langevin

École élémentaire Sigmund Freud

École élémentaire Blaise Pascal

École élémentaire Juan Miro

École élémentaire Victor Schoelcher

École maternelle Françis Garnier

École maternelle Pierre-Claris-de-Florian

Enfin, voici les écoles qui n’assureront pas l’accueil du soir des élèves :