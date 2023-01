Retraites : Où et quand auront lieu les manifestations en Occitanie ?

Après le succès de la première mobilisation interprofessionnelle organisée le jeudi 19 janvier dernier contre la réforme des retraites, une deuxième journée de grève aura lieu ce mardi 31 janvier en Occitanie, comme partout en France. Des manifestations sont notamment prévues à Toulouse, Montpellier, Foix, Nîmes, Carcassonne… Voici la liste des villes où sont prévus les défilés demain dans la région, les horaires et les lieux de départ des cortèges.

Demain, les principaux syndicats, à savoir la CGT, FO, la CFDT, la CFE-CGC, Unsa, Solidaires, la CFDT et la FSU, organisent une nouvelle journée de grève interprofessionnelle pour s’opposer à la réforme des retraites. Cette dernière, portée par le gouvernement de la Première ministre Élisabeth Borne, prévoit notamment une revalorisation des pensions, mais aussi un report de l’âge légal de départ à 64 ans, au lieu de 62 ans aujourd’hui. Une volonté qui a provoqué la colère des syndicats, la jugeant “injuste”, notamment pour les métiers difficiles physiquement. Une première journée de mobilisation organisée le jeudi 19 janvier dernier a réuni plus d’un million de manifestants dans les rues de France, dont plus de 40 000 à Toulouse et 15 000 à Montpellier. Voici la liste des villes d’Occitanie où auront lieu les manifestations ce mardi 31 janvier contre la réforme des retraites.

En Haute-Garonne

Toulouse : départ devant les portes de la station de métro Saint-Cyprien à 10h

En Ariège

Foix : départ parking Haut de Vilotte à 14h

Dans le Tarn-et-Garonne

Montauban : départ sur l’esplanade des Fontaines à 10h

Dans le Tarn

Albi : départ sur la place du Vigan à 14h30

Dans les Hautes-Pyrénées

Tarbes : départ devant la Bourse du travail à 10h

Dans le Gers

Auch : départ sur les allées Lagarssic à 10h30

Dans le Lot

Cahors : départ sur la place François Mitterrand à 13h30

Dans l’Hérault

Montpellier : départ sur la place Zeus à 11h

Dans l’Aude

Narbonne : départ devant la médiathèque à 14h30

Dans le Gard

Nîmes : départ dans les jardins de la Fontaine à 14h30

Dans les Pyrénées-Orientales

Perpignan : départ de la place de Catalogne à 10h30

En Aveyron

Rodez : départ sur la place d’Armes à 14h

