Grève du 29 septembre. La liste des perturbations dans les écoles de Montpellier

La Ville de Montpellier annonce toute une série de perturbations à prévoir dans ses écoles en raison de la grève interprofessionnelle de ce jeudi 29 septembre. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation, CGT, FSU et Solidaires en tête. Deux sujets sont au cœur des crispations : la réforme des retraites envisagée par le gouvernement et l’augmentation des salaires dans un contexte d’inflation.

Dans un contexte de crise des recrutements, une mobilisation importante est attendue dans le monde de l’éducation. Elle concerne aussi bien les enseignants que les animateurs. Le Snes-FSU, veut une « augmentation des rémunérations de 10 % au moins pour préserver les conditions de vie de l’ensemble des agentes et agents du service public et, ensuite, un plan pluriannuel de rattrapage des pertes subies ».

La municipalité de Montpellier indique qu’un « service minimum d’accueil est mis en place sur l’ALSH Astérix. Seuls pourront être accueillis les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25 % des enseignants sont en grève et sous réserve de l’absence pour raison de grève de leur enseignant habituel. » Le service minimum d’accueil fonctionne de 8h30 à midi et de 14 heures à 16h45. Aucun service de restauration n’est assuré le midi. Un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible.

Deux écoles de Montpellier totalement fermées durant la grève

A Montpellier, deux écoles seront totalement fermées. Il s’agit de l’école maternelle Kipling Rudyard et de l’école élémentaire Madame de Sévigné.

La restauration scolaire sera fermée dans les écoles suivantes :

Mosson,hauts de Massane, Malbosc :

– Ecole maternelle PICASSO PABLO

– Ecole maternelle YOURCENAR MARGUERITE

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes :

– Ecole maternelle CANDOLA CALANDRETA

– Ecole maternelle TERESA MERE

– Ecole élémentaire FERRY JULES

Pompignane, Port Marianne- Prés d’Arènes- Centre :

– Ecole maternelle ANTHONIOZ GENEVIEVE DE GAULLE

– Ecole maternelle ELUARD PAUL

– Ecole maternelle FLORIAN JEAN PIERRE CLARIS DE

– Ecole élémentaire JAURES JEAN

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre :

– Ecole maternelle RICHIER GERMAINE

– Ecole maternelle BOUCHER HELENE

– Ecole maternelle BOULANGER LILY

– Ecole maternelle CHAPTAL JEAN

– Ecole élémentaire SCHOELCHER VICTOR

– Ecole élémentaire JEANNE D’ARC

L’accueil du matin sera fermé dans les écoles suivantes :

Mosson,hauts de Massane, Malbosc :

– Ecole maternelle PICASSO PABLO

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes :

– Ecole maternelle CANDOLA CALANDRETA

– Ecole maternelle TERESA MERE

Pompignane, Port Marianne- Prés d’Arènes-Centre :

– Ecole maternelle ANTHONIOZ GENEVIEVE DE GAULLE

– Ecole maternelle ELUARD PAUL

– Ecole maternelle FLORIAN JEAN PIERRE CLARIS DE

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre :

– Ecole maternelle BOUCHER HELENE

– Ecole maternelle CHAPTAL JEAN

– Ecole élémentaire JEANNE D’ARC

L’accueil en maternelle de 16h30 à 17h30 sera fermé sur les écoles suivantes :

Mosson,hauts de Massane, Malbosc :

– Ecole maternelle PICASSO PABLO

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes :

– Ecole maternelle CANDOLA CALANDRETA

– Ecole maternelle TERESA MERE

Pompignane, Port Marianne- Prés d’Arènes- Centre :

– Ecole maternelle ANTHONIOZ GENEVIEVE DE GAULLE

– Ecole maternelle ELUARD PAUL

– Ecole maternelle FLORIAN JEAN PIERRE CLARIS DE

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre :

– Ecole maternelle RICHIER GERMAINE

– Ecole maternelle BOUCHER HELENE

– Ecole maternelle CHAPTAL JEAN

L’accueil en élémentaire de 16h30 à 17h30 sera fermé sur les écoles suivantes :

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre :

– Ecole élémentaire JEANNE D’ARC

L’accueil du soir de 17h30 à 18h30 sera fermé sur les écoles suivantes :

Mosson,hauts de Massane, Malbosc :

– Ecole maternelle PICASSO PABLO

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes :

– Ecole maternelle CANDOLA CALANDRETA

– Ecole maternelle TERESA MERE

Pompignane, Port Marianne- Prés d’Arènes- Centre :

– Ecole maternelle ANTHONIOZ GENEVIEVE DE GAULLE

– Ecole maternelle LA FONTAINE JEAN DE

– Ecole maternelle ELUARD PAUL

– Ecole maternelle FLORIAN JEAN PIERRE CLARIS DE

– Ecole élémentaire VERNE JULES

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre :

– Ecole maternelle BOUCHER HELENE

– Ecole maternelle CHAPTAL JEAN

– Ecole élémentaire ARC JEANNE D’