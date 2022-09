Grève du 29 septembre. Les perturbations prévues à Toulouse

Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle ce jeudi 29 septembre à Toulouse et partout en France. Une manifestation est prévue à partir de 14 heures.

Une manifestation est prévue à Toulouse à l’occasion de la grève du 29 septembre (image d’illustration) © CC Jiel Beaumadier

Une journée compliquée s’annonce dans plusieurs secteurs. Le jeudi 29 septembre sera marquée par une grève interprofessionnelle à Toulouse, en Occitanie et au niveau national à l’appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires. Deux sujets sont au cœur des crispations : la réforme des retraites envisagée par le gouvernement et l’augmentation des salaires dans un contexte d’inflation.

À Toulouse, une importante manifestation est prévue dans l’après-midi. Elle partira de la place Arnaud Bernard à 14 heures et prendra la direction du monument aux morts. En conséquence, Tisséo annonce qu’à partir de 13h30, la navette aéroport ainsi que les lignes L1, L8, L9, 14, 15, 23, 29 et 39 sont déviées. Aussi, la navette centre-ville est suspendue. En revanche, l’opérateur de transports en commun de l’agglomération toulousaine ne prévoit pas de grève dans ses rangs.

Quelles perturbations sont prévues avec la grève du 29 septembre à Toulouse ?

Les transports, les établissements scolaires, les établissements de santé, et les services publics seront touchés à différents niveaux.

La Mairie de Toulouse annonce la « fermeture de toutes les Mairies de quartier, ainsi que le Mairie bus jeudi 29 septembre après-midi, la et fermeture de la Mairie de la Cartoucherie jeudi 29 septembre au matin ».

Dans un contexte de crise des recrutements, une mobilisation importante est attendue dans le monde de l’éducation. Cela concerne aussi bien les enseignants que les animateurs. Le Snes-FSU, veut une « augmentation des rémunérations de 10 % au moins pour préserver les conditions de vie de l’ensemble des agentes et agents du service public et, ensuite, un plan pluriannuel de rattrapage des pertes subies ».

Concernant les services publics, des perturbations sont aussi attendues dans la restauration scolaire, les activités périscolaires et les crèches.

Des perturbations dans les transports

Du côté de la SNCF, la CGT-Cheminots, Sud-Rail et CFDT-Cheminot appellent les agents à prendre part au mouvement de grève de ce 29 septembre. La compagnie ferroviaire prévoit la circulation de six TER sur dix, trois Ouigo sur quatre, et un Intercité Paris-Toulouse sur deux. Le trafic des TGV Atlantique sera légèrement perturbé. Idem pour la liaison entre la France et l’Espagne. Les prévisions de circulation des trains sont disponibles sur les différents canaux de communication de la SNCF.

À l’aéroport Toulouse-Blagnac, les compagnies aériennes prévoient d’assurer l’ensemble de leur programme de vols en ce jour de grève nationale. Des annulations ne sont pas envisagées. « On ne s’attend qu’à des retards du fait des perturbations dans les aéroports parisiens », fait savoir le président du directoire de l’aéroport Philippe Crébassa sur France Bleu.