Fête de la musique : ouverture des inscriptions pour le concert France Télévisions à Montpellier

Cette année, le grand concert rediffusé le 21 juin (20h) sur France Télévisions à l’occasion de la Fête de la musique aura lieu à Montpellier. Les inscriptions seront ouvertes à partir de ce mercredi 8 juin.

Comme chaque année, excepté celles impactées par la crise sanitaire due à la Covid-19, France Télévisions organise à l’occasion de la Fête de la musique un grand concert dans une ville de France et le rediffuse sur France 2 le 21 juin, à 20h. Et cette année, c’est Montpellier qui accueille l’événement. Pour ses 40 ans, cette manifestation populaire, créée par Jack Lang, s’installera place de l’Europe, au cœur du quartier Antigone. L’entrée y est gratuite mais nécessite une inscription en ligne, sur le site de la Ville hôte, accessible à partir de ce mercredi 8 juin à 10h.

Durant trois heures, les artistes se succèderont sur cette scène éphémère pour interpréter les tubes du moment. Ainsi, les animateurs d’un soir que sont Garou et Laury Thillemann présenteront des medleys, des duos inédits, des chanteurs incontournables et les talents de demain. Au programme : Bigflo et Oli, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Dadju, Christophe Willem, Pierre de Maere, Zaz, Hoshi, Izia Higelin, Amir, Black M, Keen’v, Selah Sue, Ofenbach, Kungs, Axel Bauer, Willy William, Collectif Métissé, One Night of Queen, Rocket Man, Alvan et Ahez, Enzo, Helene in Paris, Duncan Laurence, Juliette Armanet, Mister Mat et Soolking

Montpellier, capitale de la musique pour un soir

Outre ce concert événement, plusieurs autres manifestations auront lieu dans toute la ville de Montpellier ce 21 juin, pour célébrer la fête de la musique. Les filles du groupe ukrainien Dakh Daughters se produiront notamment au Rockstore, à 21h. Actuellement réfugiées en France, avec maris et enfants, ces sept jeunes femmes présentent un spectacle mélangeant les mélodies traditionnelles ukrainiennes et les sons actuels, dans une ambiance freak-punk cabaret.

De nombreuses formations, et plusieurs spectacles, seront également proposés à la Cité des Arts, au Domaine d’O, dans les Maisons pour tous ou encore à la Maison des Chœurs. Et, place de la Comédie, à partir de 19h, un grand concert, organisé par la Ville et la Métropole, verra défiler les jeunes talents locaux, mais aussi Dirty Bootz, Fabulous Sheep, Les Tambours du Bronx et le DJ montpelliérain Caswell Vera. Retrouvez tout le programme sur le site de la mairie.