Le grand concert de la fête de la musique de France Télévision sera à Montpellier

La ville de Montpellier accueille le grand concert de France Télévisions diffusé en direct sur France 2. Prévu le 21 juin 2022, le concert de la fête de la musique sera gratuit.

Le grand concert aura lieu sur la place de l’Europe et sera en direct sur France 2. (CC BY Wolfgang Staudt / Wikimedia)

Bigflo et Oli, Zaz, Kungs ou encore Ofenbach… Les artistes seront nombreux à Montpellier le 21 juin prochain. A l’occasion de l’édition 2022 de la fête de la Musique, la ville et la Métropole de Montpellier accueillent le grand concert gratuit de France Télévisions. Il aura lieu sur la place de l’Europe et sera en direct sur France 2.

« Avec 15 000 personnes attendues, ce grand concert France Télévisions sera le plus grand événement sur l’espace public que nous allons organiser depuis la crise COVID. Un événement à ne pas manquer », souligne Michaël Delafosse, Maire de la Ville de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

Trois heures de spectacle diffusé en direct sur France Télévisions

La fête de la Musique existe depuis 1982, c’est donc l’occasion de fêter ses 40 ans cette année. Pour l’occasion, la place de l’Europe à Montpellier accueillera les spectateurs et les artistes. Ce grand concert est également un hommage à Ricardo Bofill, l’architecte qui a imaginé le quartier. Il avait conçu cet endroit avec pour objectif qu’il soit « généreux ». Pour l’architecte il fallait que les gens puissent « vivre ensemble dehors », comme l’explique le communiqué de presse de Montpellier.

Le concert durera plus de trois heures, animé par Garou et Laury Thillemann. BigFlo et Oli, Zaz, Nolwen Leroy, Kungs, Ofenbach, Claudio Capéo, Dadju et beaucoup d’autres sont déjà prévus au programme. Les artistes chanteront des medleys, des duos et des chansons du moment. « Après Toulouse en 2016 et 2017, je suis très heureuse de voir Montpellier accueillir le concert de France Télévisions le 21 juin prochain pour cette 40e édition anniversaire. Événement culturel majeur, depuis 40 ans la Fête de la Musique rassemble et permet de faire découvrir au plus grand nombre, la richesse de la musique française », précise Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.

Avant le concert France Télévisions, les organisateurs demandent une inscription sur une plateforme en ligne. En revanche, la mairie communiquera les modalités d’accès début juin. La liste des artistes sera précisée à ce moment-là sur les sites internet de la Ville et de la Métropole.