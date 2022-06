Fête de la musique : le concert France Télévisions impacte la circulation à Montpellier

Organisé à l’occasion de la Fête de la musique, le grand concert de France Télévisions va impacter la circulation aux abords de l’Esplanade de l’Europe à Montpellier. Les détails.

Avis aux automobilistes. Comme pour chaque Fête de la musique, France Télévisions organise un grand concert le 21 juin dans une ville de l’Hexagone. Il aura lieu sur l’Esplanade de l’Europe à Montpellier cette année. Le trafic aux abords du lieu sera ainsi perturbé. Des restrictions de circulation sont d’ailleurs déjà mises en place.

Depuis hier, le quai du Piré et les parkings de la rue de Rhodes ne sont pas accessibles. Ils seront fermés jusqu’au jeudi 23 juin. La rue Poséidon fermera aussi dès 10h mardi et jusqu’au lendemain matin. Les deux parkings à proximité ne seront par ailleurs pas accessibles lundi et mardi.

La place de l’Europe à Montpellier reste accessible à pied

En revanche, les entrées dans les parkings souterrains de la résidence de l’Esplanade demeurent ouvertes pour les riverains. L’accès en tram et à pied à la place de l’Europe est également maintenu. Les habitants du quartier pourront ainsi se rendre à l’Esplanade, mais seulement en passant par les côtés nord et sud du lieu.

En clair, ils devront emprunter la rue de Rhodes au nord, l’avenue du Pont Juvénal au sud ou par la rue Poséidon au niveau du passage piéton qui mène à la place de l’Europe. Néanmoins, il faudra présenter un justificatif de domicile pour accéder aux immeubles de l’Esplanade ces lundi et mardi.

Les commerces ouverts avant et après la Fête de la musique

Les commerces restent par ailleurs accessibles jusqu’à la réouverture totale de la zone le dimanche 26 juin prochain. Des déviations piétonnes seront mises en place et les véhicules devront être stationnés au parking souterrain Europa. Les commerçants mettront d’ailleurs à disposition des tickets de stationnement gratuits.

Pour rappel, le concert de France Télévisions accueillera de nombreux artistes à Montpellier. Il y aura notamment Bigflo et Oli, Marc Lavoine, Dadju, Hoshi, Izia Higelin, Black M, Keen’v, Selah Sue, Ofenbach, Kungs ou encore Juliette Armanet. C’est le 40e anniversaire de cet événement créé par Jack Lang. Il sera diffusé en direct sur France 2 mardi.