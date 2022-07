Le festival international du swing revient à Montpellier

Swinging Montpellier, festival international de musique et de danse, revient pour une quatrième édition. Ces 15, 16 et 17 juillet 2022, plusieurs animations et concerts autour du swing sont prévues dans les rues de Montpellier.

Affiche : Swinging Montpellier, illustré par Laura Gassin.

La Ville de Montpellier continue de montrer sa volonté de devenir la capitale européenne de la Culture en 2028. Cette fois, elle accueille un festival international de musique et danse swing. Swinging Montpellier a été créé en 2019, et sa quatrième édition se tient ces 15, 16 et 17 juillet 2022.

« Nous souhaitons faire vivre une expérience unique aux festivaliers et aux visiteurs. Une expérience culturelle qui mêle la beauté d’un site historique et la passion des musiques et danses jazz. Ce festival s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux professionnels, du néophyte à l’initié, des jeunes au plus âgés, des montpelliérains aux touristes de passage. », détaillent les organisateurs.

Pendant trois jours, plusieurs animations et concerts sont prévus sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Une soirée de gala sera également tenue au château de Flaugergues.

La programmation de Swinging Montpellier

Vendredi 15 juillet, c’était l’ouverture du festival de swing. Pour lancer l’évènement, le Big Band de Montpellier a joué de 18 à 23h. Un bal en plein air était également organisé, accompagné d‘une présentation des professeurs de danse.

Car, le reste du week-end, des cours de danse sont proposés (sur inscription), de 9h30 à 18h30. Des initiations au Lindy hop et au Solo jazz sont également données, de 18h30 à 19h30.

Côté concerts, la journée du samedi 16 juillet accueillera le groupe Jazz Society Quintet, de 13h à 15h, et les Timber Men Stompers en soirée, de 19 à 21h. Dimanche, c’est le Dixieland Orchestra qui se produira l’après-midi (13h-15h), et Acoustic Ladyland qui terminera ce festival de swing à Montpellier (19h-21h).

Enfin, la soirée de gala au château de Flaugergues sera le théâtre d’un bal de swing sous les étoiles. Ce sera le samedi soir, de 21h à 2h, en présence du Jazz Octet Denim.