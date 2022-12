Bientôt une brigade de sécurité des transports à Montpellier

Une brigade de sécurité des transports, composée d’une dizaine de policiers, sera prochainement à Montpellier, dans l’Hérault.

©Christopher Ruiz / Montpellier3m

Une brigade de sécurisation des transports en commun (BSTC) sera créée à Montpellier, dans l’Hérault, d’ici à 2024, annonce la préfecture héraultaise. Elle sera composée de dix à vingt policiers et « assurera des missions de sécurisation des gares, stations de transports en commun et réseau de transports en commun ».

« Les patrouilles prendront notamment en compte les horaires où la délinquance est la plus forte pour plus d’efficacité, mais également les pics d’affluence, pour rassurer et dissuader », explique la préfecture. « Ces missions pourront être conjointes avec les effectifs de sécurité privée des autorités organisatrices de transports. »

77 brigades de transports annoncées, dont une à Montpellier

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a décidé de renforcer la lutte contre l’insécurité dans les transports en commun dans le cadre d’une politique de lutte contre la délinquance.

Il a notamment décidé la création de 77 unités dédiées à la sécurisation des transports. Cela équivaut « à près de 2 000 policiers et gendarmes supplémentaires, soit un doublement des effectifs dédiés à cette mission », font remarquer les services de l’État. « Ces renforts seront progressivement mis en place jusqu’au printemps 2024 afin d’être pleinement opérationnels pour les Jeux olympiques et paralympiques. »

« Ces nouveaux effectifs seront rendus possibles par la Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI), qui consacre notamment la création de 8 500 postes au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer au cours du quinquennat », indique la préfecture de l’Hérault.