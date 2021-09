Hérault. Jean-Louis Aubert en concert au Lunel ose festival

Pour sa toute première édition, le Lunel ose festival, reçoit notamment Jean-Louis Aubert, un grand nom de la chanson française.

“Lunel ose son propre festival”, annonçait fièrement la mairie de Lunel il y a quelques mois. Et pour cause, l’événement, qui se déroule depuis le vendredi 10 septembre, jusqu’à dimanche 12, reçoit deux grands noms de la chanson française, Patrick Bruel et Jean-Louis Aubert. Comme le dit la mairie elle-même, “Lunel a décidé de jouer dans la cour des grands. (…) Après deux ans de délégation de service public, la ville de Lunel a choisi de reprendre en main la programmation des spectacles vivants et des concerts de ses magnifiques arènes.”

Patrick Bruel s’est produit le vendredi 10. Jean-Louis Aubert sera en concert ce samedi 12. Inutile de le présenter. Il s’est fait une carrière aussi bien avec le groupe Téléphone (Hygiaphone, Un autre monde, New-York avec toi), qu’en solo (Maintenant je reviens, Les plages, Temps à nouveau). Il y a toute une pléiade de chansons à proposer en concert.

Infos pratiques : Lune ose festival aux arènes, Jean-Louis Aubert en concert, samedi 11, entrée à 50 euros ; Panorama x Sunday Music en concert dimanche 12, entrée à 19 euros.