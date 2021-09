Toulouse : Concerts, sport, spectacles, dégustations, visites guidées… Nos six idées sorties pour ce week-end

Le week-end s’annonce encore chargé du côté de Toulouse. Visites guidées avec des magiciens, musiques électroniques dans les lieux emblématiques de la ville, initiations au golf de la Ramée, dégustations de produits régionaux au square Charles-de-Gaulle, théâtre à Ramonville ou encore tournoi de rugby sur l’eau au Port de la Daurade : voici quelques idées de sorties les 11 et 12 septembre à Toulouse et dans ses environs.

Ce week-end, de la musique électronique aux quatre coins de Toulouse

Après deux ans d’absence, le festival de musique électronique Electro Alternativ organise sa 17e édition du 10 au 18 septembre dans divers lieux emblématiques de Toulouse et de sa périphérie. Au programme : concerts, conférences, masterclass, ateliers et projections de films documentaires sur le thème des arts électroniques et de la culture digitale.

Ce samedi 10 septembre, Helena Hauff, Lena Willikens et Arabian Panther mettront le feu aux abattoirs de 18 heures à 22h30. Ensuite, le Bikini accueillera Jasss et Surgeon, puis Roüge et Bohll pour faire danser le public pendant toute la nuit.

Les horaires et les tarifs sont consultables sur le site de l’événement. La programmation se poursuit jusqu’à samedi prochain, notamment avec des concerts organisés au Bikini, au Metronum et à l’Auditorium Saint-Pierre des cuisines.

Initiations, guinguettes et soirées sur le golf de La Ramée

L’événement “Coups d’Envoi” se déroule ce week-end au golf de la Ramée, au Sud-Ouest de Toulouse. Les organisateurs vous invitent à vous initier à la pratique dans un cadre idyllique au bord du lac, accompagnés de professeurs pour les débutants. Des tapas, cocktails et autres boissons seront proposés directement sur le green avec l’installation d’une guinguette, de bars et de foodtrucks. Il sera également possible de profiter du coucher de soleil au-dessus du bassin, au son de la musique des DJ présents sur place. Le terrain se divise en trois zones : « Le putting green pour l’approche, le practice pour le swing et le mini-golf pour le fun », précisent les organisateurs.

L’entrée est à 5 euros pour la journée, 8€ pour un forfait deux jours (samedi et dimanche).

Musique et théâtre à Ramonville

Les sorties de rue de Ramonville sont organisées les week-ends du 10 au 12 septembre, puis du 17 au 19 septembre à Ramonville, Labège et Toulouse, par l’association culturelle Arto. Au total, 80 événements sont proposés au public dans un esprit festif et convivial. Au programme de ce week-end : théâtre, musique, spectacle de clown, manège, danses sauvages, ateliers créatifs, cirque, initiation à la langue des signes… Toutes les représentations sont à découvrir sur le site internet du festival. Les tarifs vont de 3 à 10 euros. Certaines sont gratuites. Réservations obligatoires.

Toulouse, à table !

Le dernier jour du festival “Toulouse à table” se déroule ce samedi 11 septembre. Il est encore temps de visiter le “Village gourmand” installé dans le square Charles de Gaulle. Des dégustations et des ventes de produits régionaux sont organisées sur les différents stands, au pied du donjon du Capitole. L’entrée est gratuite, de 9 heures à 20 heures.

Un jeu de piste gourmand est également organisé dans l’hyper-centre de la ville, au départ de la tente “Toulouse à Table !”, à partir de 10 heures et jusqu’à 17 heures. L’objectif ? Découvrir ou redécouvrir Toulouse avec quelques surprises gustatives. Tarif : 30 euros pour une équipe de quatre personnes.

Le soir, mauvaise nouvelle : le Grand Banquet est déjà complet. Mais il est encore possible de réserver sa part de “cassoulet de la mer” et la déguster à emporter.

Petit bonus : un “vide cuisine” se déroule dimanche de 10 heures à 14 heures au square Charles de Gaulle pour vous permettre de vider vos placards, ou au contraire, de les remplir.

Du rugby sur la Garonne

À voir ce week-end : le tournoi WateRugby sur la Garonne. Un terrain flottant de 40 mètres de long et 35 mètres de large est installé sur l’eau, à hauteur du Port de la Daurade. Pas d’en-buts, pas de touches, il faut que les joueurs plongent pour marquer !

Le point d’orgue : le tournoi “Eau’ll Star” organisé samedi de 18 heures à 20 heures et dimanche de 17 heures à 19 heures. De nombreux ex-joueurs internationaux, comme Census Johnston, Simon Shaw, Johnnie Beattie, Rory Lawson ou françaises, comme Vincent Clerc, Julien Bonnaire, Dimitri Yachvili et Sylvain Marconnet seront présents.

Des animations destinées aux petits et grands sont également organisées dans le Village officiel, installé tout proche du terrain, sur la place de la daurade. Séances de dédicaces, foodtrucks et soirées… L’ensemble du programme est disponible sur le site de l’événement. Entrée gratuite.

Un peu de magie dans les rues de Toulouse ce week-end

« Découvrez Toulouse comme vous ne l’avez jamais vue », lancent les organisateurs. Une visite guidée “Le Toulouse de la magie” est organisée samedi 11 septembre de 14h30 à 16 heures pour découvrir les principaux lieux de l’histoire de la magie dans la Ville rose. Musée du vieux Toulouse, arcades et théâtre du Capitole ou encore musée Paul Dupuy… Un magicien s’occupera de vous raconter l’histoire de la magie à Toulouse et agrémentera la visite d’une sélection de tours dont il a le secret.

Réservation obligatoire. Tarif : 12 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants. Le rendez-vous est donné devant l’entrée de la basilique Saint-Sernin, du côté de la rue du Taur, à 14h30.