Vacances d’hiver dans l’Hérault : une sélection d’idées de sorties

Visites guidées spéciales familles au musée Fabre, initiations à l’œnologie au château de Fourques, festival de gastronomie à la Halle Tropisme ou encore défilé du carnaval à Vias : voici une nouvelle sélection d’idées de sorties pour la fin de la dernière semaine des vacances d’hiver dans l’Hérault.

Dans l’Hérault, le musée Fabre propose des sorties pour les familles pendant les vacances d’hiver. © Cécile Marson – Montpellier3M

Des sorties pour les familles au musée Fabre

À Montpellier, le musée Fabre propose de nombreuses sorties pour les familles pendant les vacances d’hiver. Toutes ont un lien avec les collections permanentes du musée ou avec l’exposition temporaire de Djamel Tatah, intitulée Le théâtre du silence, qui prendra fin le 16 avril prochain. Vous pouvez par exemple participer aux visites “Corps en mouvement”, adaptées aux enfants de 2 à 5 ans, comme aux plus grands, pendant lesquelles vous serez invités à mettre tous vos sens en éveil, que ce soit la vue, le toucher, mais aussi l’odorat, le goût ou encore l’ouïe.

Au cours des visites “Silhouettes et figures”, faîtes un focus sur les œuvres sobres et épurées de Djamel Tatah, dans lesquelles les visages humains prennent une place importante et sont mis en valeur sur de profonds aplats colorés. D’ailleurs, vous pouvez découvrir davantage l’univers de l’artiste dans une visite guidée qui lui est dédiée. Enfin, ce dimanche 5 mars, vous êtes invités à participer à la visite “Musées en exil”, pour observer à la fois les collections du musée Fabre et celles du MO.CO. Un véritable voyage temporel durant lequel vous vous émerveillerez devant des peintures, sculptures et autres objets datant de la Renaissance à nos jours, qui ont puisé leur inspiration dans de nombreux mouvements artistiques.

Infos pratiques : Musée Fabre, 39 boulevard Bonne Nouvelle, Montpellier. Programme des visites jusqu’au dimanche 5 mars. Tarifs : de 7 à 15 euros. Réservations en ligne.

Une journée au carnaval de Vias

La ville de Vias, voisine d’Agde dans l’Hérault, organise son carnaval pendant les derniers jours des vacances d’hiver. Ce jeudi 2 mars par exemple, vous êtes invités à la grande soirée des carnavaliers qui marquera l’ouverture de l’événement avec un apéritif et des animations offertes par l’association Les Amis du Carnaval sur le parvis de la Vigneronne. Puis demain, vendredi 3 mars, ce sera la journée des enfants. En début d’après-midi, le Petit Poulain (déguisement en forme de dos de cheval, animé par plusieurs habitants) et les majorettes danseront au rythme des musiques espagnoles. Ceci, alors que les plus petits s’amuseront à sauter dans les jeux gonflables installés sur la place du 11 novembre. D’ailleurs, c’est ici que sera donné le départ du défilé des enfants. Il sera suivi d’un lancer de friandises et d’un bal.

Le samedi 4 mars, place aux adultes. Les animations débuteront dans la matinée et se poursuivront tout au long de la journée. Le Petit Poulain assurera bien évidemment encore quelques pas de danse sur des percussions brésiliennes. Puis les carnavaliers quitteront la place du 14 juillet, dans le centre de la ville, pour rejoindre le parvis de La Poste et participer au lancement du grand défilé. Celui-ci prendra fin avec le traditionnel embrasement de Monsieur Carnaval, suivi d’un nouveau bal. Le lendemain, vous pourrez vous remettre de la soirée de la veille en dégustant des côtes de porc accompagnées d’aligot lors d’un grand repas organisé sur la place centrale de Vias, en présence d’un grillardin.

Infos pratiques : Carnaval de Vias, du jeudi 2 au dimanche 5 mars. Programme complet.

Des sorties dans un domaine viticole de l’Hérault

De nombreuses sorties dans un domaine viticole de l’Hérault pendant les vacances d’hiver. CC Jill Wellington

Annabelle et Lise, propriétaires du Château de Fourques, à Juvignac près de Montpellier, vous invitent à découvrir leur domaine viticole pendant les vacances d’hiver. Deux formules s’offrent à vous. Dans un premier temps, vous pouvez participer à une initiation à l’œnologie. Ainsi, les vigneronnes vous apprendront à utiliser tous vos sens pour reconnaître les arômes de cinq vins produits au Château. Afin de pimenter l’expérience, elles vous proposeront même de goûter du blanc, du rosé ou du rouge à l’aveugle, notamment pour permettre à votre goût et votre odorat de s’exprimer librement. Après cet atelier, les techniques de dégustation n’auront plus de secrets pour vous. Ainsi, vous pourrez impressionner vos convives lors d’un prochain dîner…

Dans un second temps, vous pourrez réaliser une balade en plein air, au cœur du vignoble pour en apprendre davantage sur la culture du raisin. Celle-ci sera suivie d’une visite de la cave. Vous y découvrirez tous les secrets de fabrication des vins blancs, rosés ou rouges. Puis, l’activité se terminera par une dégustation de ces boissons alcoolisées, d’abord directement dans les cuves, puis en bouteille. Elle sera accompagnée de spécialités régionales sélectionnées spécialement pour leur accord parfait avec les vins.

Infos pratiques : Château de Fourques, route de Laverune, Juvignac. Jusqu’au 5 mars. Tarifs : de 12 à 18 euros. Réservations au 04 67 47 90 87.

Foodisme festival à la Halle Tropisme

La Halle Tropisme de Montpellier organise le “Foodisme festival” du jeudi 2 au dimanche 5 mars. Un événement gastronomique qui ravira les papilles des plus petits, comme des plus grands. Au menu : une soirée animée par un DJ pendant laquelle seront servis des kebabs. Mais pas n’importe lesquels. Ce seront des sandwichs méditerranéens préparés avec de la viande Aveyronnaise et des légumes des jardins de Costebelle, à Villeneuve-lès-Maguelone. De même, vous pourrez participer à une animation culinaire. Celle-ci sera centrée sur deux spécialités originaires de deux pays dont les organisateurs ne dévoilent pas les noms. Ou encore, assister à une chasse au trésor organisée pour les enfants pendant le week-end. Ces derniers auront pour mission de retrouver une recette disparue, avant d’enfiler leurs tabliers pour préparer de succulents cupcakes pour le goûter.

Dans le même temps, les apprentis cuissots pourront s’essayer aux techniques du punch needle (broderie sur toile), réaliser une œuvre à l’aide d’un fruit ou encore s’initier aux techniques de l’œnologie – sans alcool, bien sûr. Enfin, l’événement se terminera par l’organisation de deux repas. Un premier, le samedi 4 mars, dans la soirée avec à la carte des poissons et des fruits de mer. Et un second, le dimanche 5 mars, qui prendra la forme d’un brunch à l’allure d’un grand méchoui.

Infos pratiques : Halle Tropisme, 121 rue Fontcouverte, Montpellier. “Foodisme festival” du 2 au 5 mars. Programme complet.