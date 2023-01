Population. L’Hérault parmi les départements les plus dynamiques

Une population de 1 188 973 personnes vit dans l’Hérault. Le département gagne 13 600 habitants par an, dont plus de la moitié dans l’agglomération de Montpellier.

La place de la Comédie à Montpellier. Crédit photo : XX BY Wolfgang Staudt – Wikimedia commons

L’Hérault comptait une population de 1 188 973 habitants, au 1er janvier 2020, d’après les données dévoilées par l’Insee jeudi 29 décembre. C’est le 18e département le plus peuplé du pays, après le Val-d’Oise et devant le Bas-Rhin.

L’Hérault est dans le peloton de tête des départements les plus dynamiques en France métropolitaine. Grâce à un taux de croissance démographique de +1,2% par an entre 2014 et 2020, il fait jeu égal avec la Haute-Garonne, la Gironde et la Loire-Atlantique.

Bien que positive, la croissance démographique connaît cependant un ralentissement, comme c’est le cas dans le reste du pays. Sur la période 2009-2014, elle était de +1,4% par an dans l’Hérault.

Des excédents migratoire et naturel cumulés

Ce dynamisme est le résultat cumulé d’un fort excédent migratoire (c’est-à-dire qu’il y a plus d’arrivée que de départ) et d’un léger excédent naturel, correspondant à davantage de naissances que de décès. Ils sont respectivement de +1,0% et +0,2%.

De manière plus concrète, l’Insee estime que sur la période allant de 2014 à 2020, la population de l’Hérault comptait 13 600 nouveaux habitants chaque année. Parmi eux, 7 400 rejoignaient l’agglomération de Montpellier.

La moitié des nouveaux habitants dans l’agglomération de Montpellier

La seule agglomération de Montpellier gagne 7 400 nouveaux habitants par an, sur la période 2014-2020. Elle bénéficie d’un excédent naturel de +0,6% et d’un excédent migratoire de +1,1%.

« La population augmente nettement dans la ville-centre (+ 1,4 % par an) et encore plus fortement dans certaines communes de sa banlieue, comme à Castelnau-le-Lez (+ 3,4 % par an) », précise l’Insee.

Augmentation de la population dans les agglomérations de l’Hérault

« Les quatre autres principales agglomérations du département gagnent également des habitants », fait remarquer l’Insee. Mais dans l’agglomération d’Agde, la croissance est très forte (+1,9% par an). Elle est entièrement expliquée par un excédent migratoire très élevé (+2,3% par an). La population est ici de 29 201 habitants.

La progression est plus modérée dans les agglomérations de Béziers (94 022 habitants, +0,7% par an) et de Lunel (52 580, +1,1%), qui cumulent néanmoins un solde naturel positif et un excédent migratoire élevé. Enfin, la population de l’agglomération de Sète (93 369, +0,3%) augmente plus légèrement.