[Les plus beaux villages de France] Découvrez Minerve, dans l’Hérault

L’Occitanie est la région à compter le plus grand nombre de “Plus beaux villages de France“ et le Journal Toulousain vous invite à les découvrir ; aujourd’hui, cap sur Minerve, dans l’Hérault.

Minerve (Hérault) fait partie des “Plus beaux villages de France” © evadeb / Shutterstock.com

C’est dressé sur un promontoire rocheux et entouré des gorges escarpées de la Cesse et du Brian que se trouve le village de Minerve. Posé à l’extrémité d’un plateau calcaire, ce dernier est établi sur une presqu’île au milieu des rochers et des vignes. Déjà certifié “Plus beaux villages de France”, Minerve s’est engagée dans une démarche visant l’obtention du label “Grand Site de France”.

Des musées retracent le passé de Minerve

Cette cité cathare, au cœur de la garrigue languedocienne dans l’Hérault, est la capitale historique du Minervois. De son passé de bastion cathare, le village a gardé une stèle en mémoire d’un bûcher nommée la “Colombe de Lumière”, mais aussi un musée. Le musée Hurepel de Minerve restitue l’histoire du catharisme et des croisades de l’époque, à l’aide de chevaliers d’argile et de décors miniatures, avec notamment la destruction du bastion cathare par Simon de Monfort en 1210.

Un autre musée est accessible au détour des ruelles caladées du village héraultais et évoque, lui, le passé préhistorique du Minervois. Le Musée d’Archéologie et de Paléontologie de Minerve a été créé par des érudits locaux et des habitants du village. Il est consacré aux importantes découvertes paléontologiques réalisées dans la grotte d’Aldène, à quelques kilomètres de Minerve, et de nombreux outils de l’époque ou des poteries néolithiques.

Deux ponts naturels incontournables

Outre son passé cathare, Minerve est également connue pour ses deux ponts naturels, incontournables. Les rivières de la Cesse et du Brian ont, en effet, creusé deux véritables tunnels dans la roche : le “Petit Pont”, long de 126 mètres et d’une hauteur moyenne de 15 mètres, et le “Grand Pont” qui s’étend sur 228 mètres, à une hauteur variant de 6 à 28 mètres.

Après une visite dans un musée où une balade pour découvrir les ponts naturels de Minerve, il sera peut-être l’heure de se restaurer. Pour cela, vous pourrez vous arrêter d’avril à septembre à la Table des Troubadours pour y déguster une cuisine traditionnelle et fait maison ou au restaurant Aux 2 rivières, qui propose une cuisine méditerranéenne. Des repas que vous pourrez accompagner d’une coupe de vin rouge, rosé ou blanc de l’AOC Minervois, à l’excellente réputation.