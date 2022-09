Maintien des restrictions d’eau dans une partie de l’Hérault

Malgré les pluies des dernières semaines, la préfecture de l’Hérault annonce le maintien des restrictions d’eau sur une partie du territoire.

La sécheresse est encore d’actualité. La préfecture de l’Hérault décide donc de maintenir les restrictions d’eau renforcées pour les bassins versants de l’Aude aval, de l’Argent double et de l’Ognon (dans leurs parties héraultaises).

Sur les communes en situation d’alerte renforcée, les restrictions d’eau concernent notamment l’arrosage des espaces sportifs, des pelouses et des espaces verts privés et publics, le lavage des voiries, le fonctionnement des douches de plage, le remplissage ou le maintien du niveau des étangs et des plans d’eau à usage personnel, la vidange des plans d’eau dans les cours d’eau.

La situation hydrologique s’améliore

Il y a des améliorations dans l’essentiel du territoire. Les pluies de ces dernières semaines ont bien permis aux nappes et aux cours d’eau de retrouver des niveaux normaux sur une grande partie du département, en particulier dans sa partie Est, et autour de Montpellier.

« Cette amélioration générale de la situation hydrologique concomitante d’une baisse des besoins de prélèvement, notamment pour l’irrigation des cultures, coïncide par ailleurs avec l’installation de conditions météorologiques plus fraîches et plus humides », explique la préfecture héraultaise.

Levée des restrictions d’eau dans l’Hérault

Dans ce contexte, le préfet du département de l’Hérault a donc décidé, sur proposition du comité départemental de suivi de la ressource en eau, de mettre un terme aux restrictions d’eau pour les secteurs Lez-Mosson, du bassin de l’Or, les nappes de Castries et de l’Astien.

Pour les mêmes raisons, il annonce l’allègement des mesures pour les bassins versants de l’Hérault et de l’Orb-Libron.