Incendie dans l’Hérault : 6 500 tonnes de déchets en feu à Sérignan

Un incendie a ravagé 6 500 tonnes de déchets sur le site d’enfouissement de Sérignan, dans l’Hérault, mardi 27 août. L’intervention des pompiers a permis de contenir le feu, sans risque d’intoxication pour les riverains, selon les autorités.

Un incendie s’est déclaré mardi 27 août à 18h30 sur le site d’enfouissement de déchets non dangereux à Sérignan, dans le département de l’Hérault. Le site, exploité par la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée (CABM), a vu 6 500 tonnes de déchets partir en fumée.

Le feu est toujours actif ce jeudi matin. « L’intervention des 150 sapeurs-pompiers engagés et 48 véhicules a permis de réduire la propagation du feu rapidement avec les lances incendies toute la nuit. En complément de ces actions, l’exploitant du site procède au recouvrement du casier avec de la terre, afin d’étouffer le feu et contenir l’incendie », explique la préfecture de l’Hérault dans un communiqué, dans l’après-midi du mercredi 28 août.

Pas de risque d’intoxication due à l’incendie à Sérignan

Un poste de commandement a été établi sur place par les pompiers de l’Hérault. Des prélèvements de fumées ont été réalisés par les pompiers marins de Marseille sur le site et aux alentours des zones d’habitations. « Les résultats démontrent qu’il n’existe pas de risque d’intoxication aiguë par inhalation pour les populations riveraines », fait savoir la préfecture.

Le site est une installation classée pour la protection de l’environnement, autorisée pour le stockage de déchets non dangereux. Les déchets sont entreposés dans des balles de plastique stockées dans un casier à fond étanche. La Dreal a procédé à une inspection ce mercredi. Mais le site fait l’objet de contrôles réguliers, une fois par an. L’exploitant devra justifier de la remise en état du casier avant le redémarrage de l’exploitation. La continuité du service public de traitement des déchets sera assurée par la collectivité.

Un risque d’incendie élevé dans trois secteurs de l’Hérault

Le risque est élevé dans trois secteurs de l’Hérault ce jeudi 29 août : Minervois et St Chinianais, Collines du centre Hérault, et Plaine viticole de l’Est Héraultais et plaines littorales, selon un bulletin de prévisions des risques publiés par les services de l’Etat. L’accès aux massifs est déconseillé. De plus, « compte tenu de l’incendie récent dans le massif de la Gardiole, l’accès sera interdit jusqu’au 1er septembre inclus ».