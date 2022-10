Lourdes. Des restrictions de circulation et des mesures de sécurité pour le pèlerinage du Rosaire

Le pèlerinage du Rosaire se déroule du 5 au 8 octobre à Lourdes. Plusieurs mesures de sécurité sont mises en place pour l’occasion.

Le pèlerinage du Rosaire se déroule du 5 au 8 octobre à Lourdes. Photo d’illustration. CC BY-SA 4.0 Celeda-Wikimedia

Un des plus grands pèlerinages de Lourdes (Hautes-Pyrénées) se prépare. Quinze mille personnes vont prendre part au pèlerinage du Rosaire. Il aura lieu du 5 au 8 octobre 2022. Animé par les frères dominicains, il rassemble dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes des fidèles de toute la France. Plusieurs mesures de sécurité sont mises en place pour que l’événement se passe bien.

Des restrictions de circulation du 5 au 8 octobre

« Des restrictions de circulation seront à prévoir aux abords du sanctuaire de Lourdes, du 5 au 8 octobre, permettant ainsi de déployer le dispositif de sécurité dans la zone touristique à l’aide des bornes escamotables connectées au centre de supervision urbaine de la ville », prévient la municipalité.

Les bornes escamotables seront levées sur le Pont Saint-Michel, le boulevard Rémi Sempé, la place monseigneur Laurence, l’avenue Monseigneur Théas, l’avenue Monseigneur Schoepfer, la rue Sainte-Marie, la rue Saint-Joseph, l’avenue Bernadette Soubirous, la portion de la rue des Carrière Peyramale comprise entre son intersection avec l’avenue Bernadette Soubirous et celle avec la rue Marie Saint Frai. Le stationnement y sera interdit. Elles seront en place du 05 au 07 octobre de 8h30 à 14 heures et de 17 h 30 à 22 heures, et le 08 octobre de 8h30 à 12h30.

Plusieurs aménagements de la circulation pour le pèlerinage du Rosaire à Lourdes

Des aménagements de la circulation sont mis en place à l’occasion du pèlerinage du Rosaire à Lourdes du mercredi 5 octobre au dimanche 9 octobre à 6 heures.

Ainsi, la portion du boulevard de la Grotte comprise entre la rue du Docteur Boissarie et la place Jeanne d’Arc est en sens descendant (sens autorisé : place Jeanne d’Arc versrue du docteur Boissarie) et interdite à la circulation des véhicules de plus de deux mètres de hauteur. Cette interdiction est matérialisée par la pose d’un portique place Jeanne d’Arc, à l’entrée du boulevard de la Grotte.

Aussi, la circulation de la rue de la Grotte dans la portion comprise entre l’avenue du Paradis et la place du Marcadal s’effectue ainsi qu’il suit : sens autorisé place Marcadal vers l’avenue du Paradis avec priorité conservée aux véhicules en provenance du pont Vieux et en direction de l’avenue du Paradis.

De même la rue Basse est montante (sens autorisé place Jeanne d’Arc vers la place Peyramale). Le boulevard Rémi Sempé est descendant (sens autorisé pont Saint-Michel vers la place Monseigneur Laurence). Pour la rue de la Ribère : sens autorisé rue du Docteur Boissarie vers la rue Latour de Brie. Concernant la rue Latour de Brie : sens autorisé boulevard de la Grotte vers la rue de Pau. Enfin, sur le quai Saint-Jean, l’accès est descendant du boulevard de la Grotte vers le quai Saint-Jean et l’accès est du montant quai Saint Jean vers rue de la Grotte.