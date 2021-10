Hautes-Pyrénées : une Maison de la Nuit au Pic du Midi pour sensibiliser aux bienfaits de l’obscurité sur la biodiversité

L’ analyse et le suivi de l’état de l’obscurité naturelle dans les Pyrénées et son effet sur la biodiversité (étude des espèces menacées, mesures continues de la quantité de lumière artificielle, modélisation de la propagation de la lumière dans l’environnement pyrénéen…). Ces études sont effectuées au sein de la Réserve Internationale du Ciel Étoilé du Pic du Midi (RICE).

(étude des espèces menacées, mesures continues de la quantité de lumière artificielle, modélisation de la propagation de la lumière dans l’environnement pyrénéen…). Ces études sont effectuées au sein de la Réserve Internationale du Ciel Étoilé du Pic du Midi (RICE). L a mise en œuvre d’actions de médiation comme pilier de la protection de l’environnement (dont Maison de la Nuit, espace d’observation et de contemplation avec parc astronomique, outils d’information comme un film pour planétarium sur la nuit dans les Pyrénées, randonnées nocturnes…),

(dont Maison de la Nuit, espace d’observation et de contemplation avec parc astronomique, outils d’information comme un film pour planétarium sur la nuit dans les Pyrénées, randonnées nocturnes…), Le positionnement des Pyrénées comme référent sur la protection de l’obscurité naturelle de la nuit (double labellisation Réserve Internationale de Ciel Etoilé par Starlight et IDA, charte de l’éclairage public, accompagnement pour la création de trames noires, signalétique des espaces labellisés, création de points de vue pour l’observation nocturne…).

Maison du Tourmalet Pic du Midi

La Maison de la Nuit sera intégrée dans un plus vaste bâtiment nommé la “Maison du Tourmalet Pic du Midi”, qui ouvrira ses portes au même moment. Celle-ci disposera d’un accueil, d’un espace information et d’une boutique. Une animation sur “l’aventure du Tour de France” y sera également proposée, car c’est bel et bien grâce à cette grande compétition de cyclisme que le Col du Tourmalet est aussi célèbre. Pour information, le Pic du Midi tient également à concevoir un parking du côté de La Mongie, grâce auquel la Maison du Tourmalet sera accessible aux personnes à mobilité réduite.