Une députée s’empare des problèmes du centre hospitalier de Bigorre

La députée des Hautes-Pyrénées Sylvia Ferrer a interpellé, à travers un courrier, le gouvernement sur les problèmes du centre hospitalier de Bigorre.

Le personnel du centre hospitalier de Bigorre vient d’obtenir un nouveau renfort. La députée des Hautes-Pyrénées Sylvia Ferrer s’est intéressée aux difficultés qu’il rencontre. À travers un courrier dévoilé mardi 6 décembre, elle a interpellé Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées « sur la situation préoccupante des sites gériatriques de l’Ayguerote à Tarbes et de Vic-en-Bigorre ».

« La dégradation progressive des conditions de travail pour le personnel soignant a fait émerger une situation d’urgence extrême au sein de ces établissements », écrit la députée. « Le manque d’effectifs et l’épuisement du personnel, tous les deux intrinsèquement liés, organisent aujourd’hui la maltraitance institutionnelle. En l’état actuel des choses, les soignants tout comme les patients sont directement mis en danger. »

Les craintes du personnel du centre hospitalier de Bigorre

Dans son courrier adressé au ministre, Sylvia Ferrer déplore qu « en sous-nombre, les professionnels de santé sont obligés de faire un choix dans les tâches qui leur incombent : les résidents sont équipés en journée de couches d’incontinences de nuit, pour contourner l’accompagnement de la prise des repas des compléments alimentaires sont utilisés, l’hygiène des sanitaires et des locaux en général ne peut plus être efficacement assurée, et cætera. »

« Ainsi, les salariés, dont les actions sont contraintes, exposent les patients à d’importantes souffrances physiques et psychologiques (…). Les agents quant à eux, en plus de conditions de travail éreintantes à tout point de vue, doivent travailler désormais avec la crainte de conséquences pénales pouvant résulter d’une telle situation », alerte la députée.

La semaine dernière, la CGT a fait un signalement au procureur de la République de Tarbes afin de dénoncer « une situation de maltraitance institutionnelle ».