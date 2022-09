Le WateRugby démarre aujourd’hui sur la Garonne à Toulouse

L’Éden Park WateRugby, organisé sur un terrain flottant au port de la Dourade, commence ce jeudi 8 septembre à Toulouse. L’événement va jusqu’au 11 septembre.

La quatrième édition de l’Eden Park WateRugby, qui se déroule sur un terrain flottant au port de la Dourade, démarre ce jeudi 8 septembre à Toulouse. Il doit durer quatre jours, jusqu’au 11 septembre. Du sport, du spectacle et de la fête sont au programme. L’ambiance est donc garantie.

« C’est un événement original et décalé consistant à jouer au rugby à toucher sur une plateforme flottante recouverte de pelouse synthétique. Pas de touche, pas d’en-but : l’eau est la seule limite et il faut littéralement plonger pour marquer ! », rappellent les organisateurs. Ils annoncent « quatre jours de rugby dédiés à tous les publics : au total, plus de 600 joueurs et joueuses vont fouler la pelouse et plonger dans la Garonne ».

Un jour de Waterugby en plus à Toulouse

« Cette année, les festivités débutent un jour plus tôt, le jeudi. Quinze équipes d’étudiants s’affronteront pour la première fois sur le terrain flottant », annoncent les organisateurs. Aussi, deux matchs d’exhibition de rugby à sept en fauteuil se dérouleront le vendredi et le samedi. Et cette année, les rugbymen seront défiés par une nouvelle sélection… celle des handballeurs, emmenés par leurs capitaines emblématiques, Jackson Richardson et Jérôme Fernandez.

Coté programme, le jeudi est dédié au tournoi étudiant, le vendredi est consacré au tournoi des entreprises. Le samedi et le dimanche, c’est au tour du grand public de goûter aux joies du rugby sur l’eau grâce au tournoi de WateRugby Amateur réunissant 32 équipes mixtes qui joueront tout au long de la journée. Et le clou du spectacle reste le tournoi Eau’ll Star réunissant 40 internationaux français et étrangers. Il est organisé le samedi à partir de 17 heures et le dimanche dès 16 heures.

Informations pratiques : Eden Park WateRugby, du 8 au 11 septembre au port de la Dourade à Toulouse ; gratuit.