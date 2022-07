Voilà comment Toulouse s’adapte à la canicule

Alors qu’une canicule s’installe pour une dizaine de jours, la mairie de Toulouse active une série de dispositifs pour faire face aux fortes chaleurs.

Avec la canicule, il devrait faire 38 °C jeudi 14 et vendredi 15 juillet à Toulouse. Crédit photo : B.F. / Le JT

Sortez les lunettes de soleil et les bouteilles d’eau. Un dôme de chaleur s’installe sur la France en commençant par le sud-ouest. Le mercure monte progressivement. Il devrait atteindre 38 °C jeudi 14 et vendredi 15 juillet. Et atteindre même les 40 °C dimanche 17 juillet. Le département de la Haute-Garonne est d’ailleurs placé en vigilance orange par Météo-France.

En conséquence, la mairie de Toulouse annonce qu’elle « active tous les dispositifs pour lutter contre cette canicule et rappelle les conseils pour affronter les fortes chaleurs ».

Des horaires étendus dans les piscines et jardins

Comme il est de coutume en pareilles circonstances, la municipalité de Toulouse aménage les horaires de plusieurs piscines. « Dès le début de la semaine, quatre piscines ont élargi leurs horaires. Les piscines Nakache et Bellevue nordique ouvrent jusqu’à 21 heures, Papus et Lautrec jusqu’à 20 heures. La plage de la Ramée est également accessible jusqu’à 20 heures », annonce la municipalité.

Idem du côté des jardins et des parcs « pour permettre aux Toulousains de profiter de la fraîcheur que procurent les arbres ». Les espaces suivants seront ouverts jusqu’à 23 heures (mais attention, certains peuvent être fermés à cause du vent) : Compans-Caffarelli, Place Saint-Sernin, Jardin des Plantes, Boulingrin – jardin du Grand-Rond, Jardin Royal, Raymond VI, Niel, Poudrerie, Parc Ozenne, Parc Job, Marcel Thourel, Jardin de l’Observatoire, Parc du Sacré-Coeur et Jardin Rangueil.

« Les Toulousains qui n’ont pas de pièce fraîche chez eux peuvent se rendre dans des endroits climatisés comme les musées ou les bibliothèques », indique la municipalité. Aussi, plusieurs fontaines sont disponibles dans la ville. Le Journal Toulousain les recense sur une carte.

Pendant la canicule, Toulouse garde un œil sur les seniors

Des actions ciblées sont aussi mises en place. C’est le cas du dispositif d’accompagnement pour les Toulousains les plus vulnérables (personnes âgées, handicapées, etc.) qui le souhaitent. « Ils peuvent se faire recenser auprès d’Allô Seniors ou en envoyant un courriel à infos.seniors@mairie-toulouse.fr. Le recensement est volontaire et gratuit », note la mairie. Ils peuvent aussi contacter gratuitement le 0 800 042 444. « Dès le déclenchement du Plan canicule par le préfet, la mairie de Toulouse, avec son Centre communal d’action sociale (CCAS), mobilise une cellule d’intervention auprès des personnes figurant dans le registre. » Elles seront contactées et « en cas d’inquiétude sur leur état de santé, le médecin traitant est contacté ».

Aussi, des maraudes sont organisées pour les personnes sans résidence stable par le service Action médiation insertion avec des associations. Ils assurent notamment la distribution d’eau.

Toulouse en ordre de bataille pour le 14 juillet

La mairie de Toulouse a décidé de maintenir les festivités prévues pour le 14 juillet malgré la canicule. Elle a cependant annoncé plusieurs aménagements. À commencer par le concert sur la prairie des Filtres. Alors qu’il devait débuter à 18h30, il est finalement décalé d’une demi-heure, à 19 heures. Aussi, des brumisateurs géants, des murs d’eau et des lances à eau permettront de rafraîchir le public. D’ailleurs, ce dernier pourra exceptionnellement apporter des bouteilles d’eau.