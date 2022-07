Face aux fortes chaleurs, les piscines de Toulouse ouvrent plus longtemps

En prévision des fortes chaleurs attendues à Toulouse dans les prochains jours, la municipalité étend les horaires d’ouverture de quatre piscines.

Des coups de chaleur sont annoncés dans le sud-ouest durant la prochaine semaine. Le mercure pourrait facilement atteindre les 40° entre lundi 11 et jeudi 14 juillet. Comme il est de coutume en pareilles circonstances, la municipalité de Toulouse aménage les horaires de plusieurs piscines.

Dans un contexte de très fortes #chaleurs durables la semaine prochaine, la France n'échappera pas à la #canicule 🥵au moins au sud de la Loire. Voici la chronologie qui semble se dessiner, avec une fiabilité limitée après le 14 juillet 🌡️ pic.twitter.com/6kKQ1Dokin — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 7, 2022

« En prévision des fortes chaleurs attendues à Toulouse dans les prochains jours, quatre piscines voient leurs horaires étendus : Nakache, Bellevue, Papus et Lautrec », annonce ainsi la Ville de Toulouse sur ses réseaux sociaux.

Les horaires des piscines de Toulouse étendus

Ainsi, du lundi 11 au dimanche 17 juillet, la piscine Nakache, sur l’île du Ramier, qui possède un bassin de 150 mètres de long et 48 de large pour une profondeur allant jusqu’à 1,80 mètre, sera ouverte de 9h30 à 21 heures. En temps normal, elle ferme ses portes à 20h30.

Pendant cette période, la piscine de Bellevue, au sud de Toulouse, sera ouverte de 10 heures à 21 heures, au lieu de 20 heures. Ici, les bassins sont plus modestes. Le plus profond mesure 25 mètres de longueur pour 12,5 mètres de largeur et possède cinq couloirs. Par contre, il a une profondeur de 2,5 mètres.

Concernant la piscine Papus, sur la rive gauche, elle sera ouverte de midi à 20 heures, contre 19 heures habituellement. Elle possède un bassin de 25 mètres de longueur par 10 de largeur, et 2,02 mètres de profondeur.

Enfin, la piscine Lautrec, au nord de Toulouse, sera également ouverte de midi à 20 heures au lieu de 19 heures en temps normal. Elle possède un bassin dont les dimensions sont similaires à la Piscine Papus.

Il est à noter que les caisses des piscines de Toulouse sont fermées 45 minutes avant la fermeture. Et les bassins sont libérés par les utilisateurs 15 minutes au moins avant l’heure de fermeture.