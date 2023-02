Voici des idées d’activités pour ce week-end ensoleillé à Toulouse

Le soleil continuera de briller sur Toulouse ce week-end, alors, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités pour en profiter. Vous pouvez, par exemple, vous rendre à la 7e édition du salon international d’art contemporain, ou faire une sélection de plantes pour verdir votre intérieur lors d’un événement dédié. Mais aussi, aller voir un des films engagés à l’affiche du festival “Girls don’t cry” et participer à l’inauguration du Micro-folie au centre culturel du quartier Renan.

Le salon international d’art contemporain au MEETT ce week-end à Toulouse © art3f

Visiter un salon d’art contemporain à Toulouse

La 7e édition du salon international d’art contemporain art3f a lieu pendant tout le week-end au MEETT, le parc des expositions de Toulouse. L’événement culturel vous propose de partir à la rencontre de plus de 200 artistes et galeristes, émergents ou de renom, originaires de la région comme du monde entier. L’objectif des organisateurs est « de permettre à tous, spécialistes en art, collectionneurs, néophytes ou simples curieux, d’accéder à cet espace de rêve que représente aujourd’hui l’art dans nos sociétés modernes ».

Des milliers de peintures, sculptures, photographies et autres œuvres sont proposées à la vente. Mais vous pouvez également flâner à travers les allées en vous laissant transporter par les différents mouvements artistiques, qu’ils soient abstraits, bruts, ou issus de l’expressionnisme, du pop art, du réalisme et même de l’univers du graffiti. Un espace de restauration installé au cœur du salon vous permettra de vous assoir quelques instants pour profiter de recettes variées, accompagnées d’un verre de champagne à siroter sur des airs de jazz.

Infos pratiques : MEETT, Concorde Avenue, Aussonne.

Vendredi 10 février de 16h à 23h, samedi 11 février de 10h à 20h et dimanche 12 février de 10h à 19h. Tarif : 10 euros. Gratuit pour les – de 18 ans.

Un festival de films engagés à l’American Cosmograph

“Girls don’t cry” : un coup de projecteur sur les femmes dans le cinéma à l’American Cosmograph. CC Firapel

À Toulouse, “Girls don’t cry”, le média pop féministe de l’association culturelle La Petite organise un festival de cinéma. Au programme de ce week-end : « des films forts, des films féministes, des vieux films, des films touts neufs, du rire et des larmes, des films qui donnent envie de faire la fête et des films qui donnent envie de faire des câlins à ses copains et ses copines », précisent les membres du collectif.

Vous pouvez par exemple assister à la projection de “The end of Wonderland”, qui présente le portrait de l’artiste trans Tara Emory, pionnière de la photographie érotique sur Internet dans les années 2000. Ou encore “Blue Jean”, qui raconte l’histoire d’une professeure d’éducation physique et sportive contrainte de cacher son homosexualité dans les années 1980 en Angleterre, jusqu’à ce que l’un de ses élèves le découvre. Aussi, dans la soirée de ce samedi 11 février, vous pouvez visionner le long métrage “Priscilla, folle du désert”, un road trip entre amies qui doivent se produire sur scène à l’autre bout du pays, avant d’assister à un spectacle haut en couleur de Drag Queer présenté par l’association La Maison Clinquante.

Infos pratiques : American Cosmograph, 24 rue Montardy, Toulouse. Programmation complète. Tarifs : 3 places pour 15 euros.

Des milliers de plantes en vente à Toulouse ce week-end

Faites le plein de plantes pour votre intérieur, ou votre extérieur, à Toulouse ce week-end. CC Lisa Padgett

Les rayons du soleil qui réchaufferont votre peau et la douceur des températures attendues ce week-end à Toulouse vous donneront comme un avant-goût de printemps. Même si celui-ci ne fera son retour que dans plus d’un mois, vous pouvez d’ores et déjà le préparer en vous rendant à la grande vente de plantes intérieures et extérieures organisée ce week-end au Studio Lucette, à Toulouse. Vous aurez le choix entre plus de 10 000 plantes de 150 variétés différentes à petits prix, à partir de deux euros. Ceci, afin de vous permettre de verdir votre jardin, votre salon, votre chambre ou votre salle de bain, sans dépenser une fortune.

L’événement est organisé par l’entreprise Plantes pour Tous. Des professionnels seront présents tout au long du week-end. Ils vous donneront tous les conseils d’entretien dont vous aurez besoin, même si vous n’avez pas spécialement la main verte. Vous trouverez également des terrariums, des pots, des cache-pots et d’autres accessoires de décoration qui sublimeront vos espaces de vie.

Infos pratiques : Studio Lucette, 20 rue Héliot, Toulouse. Samedi 11, de 10h à 19h, et dimanche 12 février de 10h à 17h.

Réservation de créneaux en ligne. Gratuit.

De nombreuses activités au Micro-folie du quartier Renan à Toulouse

Explorez des lieux uniques grâce à des activités en réalité virtuelle à Toulouse, dès ce week-end. CC Wren Handman

Ce week-end sera marqué par l’inauguration d’un Micro-folie au centre culturel du quartier Renan à Toulouse. L’objectif est d’y favoriser l’accès à toutes les formes d’art par le biais des technologies modernes. Grâce à une tablette numérique et un casque de réalité virtuelle mis à disposition de tous à partir de ce week-end, vous pourrez participer à de nombreuses activités culturelles depuis Toulouse. Comme parcourir le château de Versailles, voir la “Joconde”, assister à un ballet ou encore gravir le Mont Blanc…

À cette occasion, la mairie de Toulouse organise un “Micro festival”. Vous pourrez participer à une expérience immersive dans une “fête foraine numérique”. Ou assister au spectacle “Moon” présenté par la compagnie Barks. Il prend la forme d’un voyage spatial où les acrobates défient la gravité. Un atelier “ Invertoscope ” est également prévu dans la matinée de ce samedi 11 février. Vous pourrez ici enfiler des “lunettes à vision inversée” qui vous feront perdre tous vos repères.

A noter que l’entrée sera gratuite les mercredis après-midi, les 1er et 3e samedis du mois et une semaine pendant les vacances scolaires.

Infos pratiques : Centre culturel du quartier Renan, 5 chemin d’Audibert, Toulouse. Inauguration les 10 et 11 février : programme complet. .