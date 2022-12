Ouverture d’un musée numérique aux Izards à Toulouse

Un musée numérique du dispositif Micro-folie, avec des écrans HD, des tablettes et des casques de vision à réalité augmentée, a ouvert ses portes dans le Nord de Toulouse. Il permet de découvrir des œuvres du musée d’Orsay, du château de Versailles, ou encore de la Cité de la Musique.

Photo d’illustration. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA DONOSTIA KULTURA

Annoncé en début d’année, le musée numérique Micro-folie a ouvert ses portes mardi 29 novembre au sein du Centre culturel de quartier Renan, aux Izards dans le Nord de Toulouse.

Des grands musées accessibles grâce au numérique

Dans ce musée d’un genre nouveau, la municipalité annonce que les visiteurs pourront découvrir les œuvres de douze grandes structures et musées nationaux « grâce à un écran haute définition, à des tablettes numériques et des casques de vision à réalité augmentée ».

Le centre Pompidou, le château de Versailles, le musée d’Orsay, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, ou bien la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris sont quelques-uns des établissements dont les œuvres pourront être vues dans ce nouveau musée numérique.

Favoriser l’accès à toutes les formes d’art

« Dispositif innovant et interactif, la Micro-folie permet de découvrir diverses formes artistiques en haute définition dans des domaines aussi variés que les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique, mais aussi les plus célèbres opéras et ballets ! », fait savoir la Mairie de Toulouse.

« Cette implantation, une première au service du territoire, s’inscrit dans la volonté de favoriser l’accès à toutes les formes d’art en utilisant des médias innovants via le réseau unique des Centres culturels de la Mairie de Toulouse, qui mettent en œuvre la Micro-folie. »

Informations pratiques : musée Micro-folie au Centre culturel de quartier Renan ; 5, chemin d’Audibert ; ouvert du mardi au vendredi et les 1er et 3e samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; à partir de 7 ans.