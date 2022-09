Mise en vente de 5 000 billets pour France-Japon à Toulouse

Cinq mille billets pour le match de rugby entre le XV de France et le Japon au Stadium de Toulouse sont mis en vente ce mercredi 21 septembre.

Cinq mille billets pour le match de rugby entre le XV de France et le Japon au Stadium de Toulouse sont mis en vente. (CC BY-NC Pittou2 / Flickr)

Le grand jour approche, et il reste encore des entrées. La Fédération française de rugby met en vente, ce mercredi 21 septembre, cinq mille billets pour assister au match entre le XV de France et le Japon au Stadium de Toulouse.

La rencontre a été officialisée au mois de juin dernier, mais elle fait l’objet d’un changement d’horaire. « En raison d’un conflit d’horaire avec le match d’ouverture de la Coupe du monde de football, la rencontre entre la France et le Japon initialement prévue à 16h15, aura lieu à 14 heures », indique la fédération.

Les billets pour la rencontre entre les hommes de Fabien Galthié et l’équipe nipponne de 30 à 115 euros. Mais les premiers prix ne sont plus disponibles. Trente-mille places avaient été mises en vente à l’ouverture de la billetterie le 8 août dernier.

Le match France-Japon très attendu à Toulouse

Cette rencontre à Toulouse, terre de l’ovalie, est très attendue par les amateurs de rugby. Et pour cause. Cela fait six ans que le XV de France n’a pas disputé de match dans la Ville rose. Le dernier déplacement de l’équipe de France de rugby à Toulouse remonte au 12 novembre 2016.

Les Bleues avaient alors infligé une correction aux Samoa, 52 à 8, dans le cadre d’un match-test. Ils ont également battu les All Blacks en 1995, les Fidji en 1999, ou encore les Tonga en 2005. En fait, les Bleus n’ont perdu aucune de leurs sept rencontres jouées dans la Ville rose.

La venue du XV de France au Stadium de Toulouse est le dernier déplacement de la tournée des Bleus du mois de novembre. Ils affronteront l’Australie au Stade de France le 5 novembre. Puis les Springboks d’Afrique du Sud le 12 novembre au Vélodrome de Marseille.