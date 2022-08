Rugby. Ouverture de la billetterie de France-Japon à Toulouse

La billetterie pour la rencontre entre le XV de France et le Japon prévue le 20 novembre au Stadium de Toulouse est ouverte ce lundi 8 août.

Le Stadium de Toulouse. (CC BY-NC Pittou2 / Flickr)

L’attente est enfin terminée pour les amateurs du ballon ovale. La billetterie pour la rencontre entre le XV de France et le Japon prévue le 20 novembre au Stadium de Toulouse est finalement ouverte depuis la matinée de ce lundi 8 août. Elle est attendue par les fans depuis le mois de juin et l’officialisation de la date du match.

🏟️ Le #XVdeFrance à Toulouse ! Venez encourager les Bleus pour leur dernier match de l'année 2022 face au Japon 🇯🇵



La billetterie est ouverte 👇#NeFaisonsXV #FRAJAP #MondayMotivation — France Rugby (@FranceRugby) August 8, 2022

Et pour cause. Il faut rappeler que le dernier déplacement de l’équipe de France de rugby à Toulouse remonte au 12 novembre 2016. Les Bleues avaient alors infligé une correction aux Samoa, 52 à 8, dans le cadre d’un match-test. Ils ont également battu les All Blacks en 1995, les Fidji en 1999, ou encore les Tonga en 2005. En fait, les Bleus n’ont perdu aucune de leurs sept rencontres jouées dans la Ville rose.

Pour la rencontre entre le XV de France et l’équipe nippone, 30 000 places sont mises en vente. Les tarifs vont de 30 à 115 euros. Chaque internaute peut acheter jusqu’à cinq billets pour ce rendez-vous.

La tournée du XV de France passe par Toulouse

La venue du XV de France au Stadium de Toulouse fait partie de la tournée des Bleus du mois de novembre. Selon le programme annoncé par la Fédération française de rugby (FFR), ils commenceront par affronter l’Australie au Stade de France le 5 novembre. Ils se déplacent ensuite au Vélodrome de Marseille pour jouer contre les Springboks d’Afrique du Sud le 12 novembre. Pour finir, les hommes de Fabien Galthié, le sélectionneur de l’équipe de France de rugby, viendront défier le Japon au Stadium de Toulouse le 20 novembre.

Cette rencontre a lieu un an avant la prochaine Coupe du monde de rugby. Elle se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Toulouse accueillera la base arrière des japonais et cinq rencontres de poule de ce Mondial, dont des matches des All Blacks, du Japon et des Fidji. Mais aucune du XV de France.

Informations pratiques : la billetterie est disponible sur le site de la Fédération française de rugby.