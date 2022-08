US Open : Un duel tricolore pour Bonzi, Bublik pour Gaston

TENNIS – Les joueurs de la région sont désormais fixés pour l’US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. Benjamin Bonzi devra batailler avec Ugo Humbert dans un duel de Français alors qu’Hugo Gaston, lui, aura fort à faire face à Alexander Bublik d’entrée. Léolia Jeanjean, elle, doit encore passer un tour pour sortir des qualifications.

Benjamin Bonzi lors du tournoi de Rennes en 2021 © si.robi, CC BY-SA 2.0

Mieux classé de tous les représentants de l’Occitanie (et de la France en l’absence de Gaël Monfils), le joueur du Stade toulousain, Benjamin Bonzi (50e mondial), affrontera un autre tricolore, Ugo Humbert (143e mondial), au premier tour. Pour sa première participation au tableau principal du tournoi américain, le Gardois de naissance tentera de franchir enfin 2 tours dans un Grand Chelem. A noter que les deux Français ne se sont jamais affrontés sur le circuit principal. En revanche, ils ont remporté chacun une victoire dans leurs duels lors de tournois Futures en 2017 et 2018. Bonzi est dans la première partie du tableau et pourrait potentiellement affronter l’Australien Kyrgios (tête de série n°23) au deuxième tour voire le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev plus tard.

Du lourd pour Gaston, Jeanjean à un tour du tableau principal de l’US Open

Autre licencié toulousain, Hugo Gaston (71e mondial) affrontera le Kazakh Alexander Bublik (47e) pour sa première fois dans le tableau principal à New York. Le gaucher de 21 ans s’est déjà illustré sur la terre battue de Roland Garros en atteignant le 4e tour en 2020 et le 3e en 2022. Sur le dur américain, il risque d’être moins à l’aise mais il a sa carte à jouer. La seule confrontation entre les deux hommes avait donné un match disputé dont Bublik était sorti vainqueur en trois sets au Challenger de Rennes (7-5 3-6 6-3). Au tour suivant, Gaston pourrait retrouver soit l’Espagnol Pablo Carrono Busta (TDS n°12), soit l’Autrichien Dominic Thiem voire le Canadien Felix Auger-Alisassime (TDS n°6) en cas de beau parcours.

Chez les filles, la joueuse du Stade toulousain Léolia Jeanjean (149e mondiale) a déjà passé deux tours dans les qualifications de l’US Open en disposant de Oz puis Flink. La Montpelliéraine de naissance doit affronter l’Espagnole Georgina Garcia Perez (306e) ce vendredi afin de décrocher son ticket pour le tableau principal. Ce qui constituerait une première pour celle qui a passé deux tours à Roland Garros cette année pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem. Pour le moment, Jeanjean et son adversaire du jour n’ont jamais eu l’occasion de s’affronter sur le circuit.

Enfin, au niveau des joueurs de double, Hugo Nys (61e mondial), Fabien Reboul (71e) et Sadio Doumbia (76e) attendent toujours de connaître leurs futurs adversaires. Le tirage au sort de leur tableau aura lieu le 29 août.