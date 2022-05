Roland Garros. Hugo Gaston n’ira pas en huitièmes de finale

Ce samedi 28 mai 2022, Hugo Gaston jouait contre Holger Rune sur les courts de Roland Garros. A l’issue du match, le Toulousain s’incline. Le score 6-3, 6-3, 6-3.

L’aventure s’arrête pour Hugo Gaston. (CC BY-SA-NC Philippe Millereau / KMSP / DPPI)

L’aventure Roland Garros s’arrête pour les deux joueurs toulousains. Léolia Jeanjean et Hugo Gaston ont été éliminés du championnat ce samedi 28 mai 2022. Le Toulousain a joué contre le Danois Holger Rune sur le court Philippe-Chatrier. A l’occasion du troisième tour de Roland Garros, la rencontre se termine sur une défaite du Français.

Le Danois prend le dessus sur Hugo Gaston

Si Hugo Gaston ouvre le score, il est vite submergé par les attaques de Holger Rune. Dès le premier set, le Français marque le premier puis l’adversaire prend vite le dessus. 1, 2, 3… Le Danois marque cinq points consécutifs. Le Toulousain réussit malgré tout à marquer deux points supplémentaires lors du premier set, mais c’est Holger Rune qui l’emporte. Le score 6-3.

Même schéma pour le deuxième set, Hugo Gaston prend le premier point au Danois. Mais ce dernier reprend vite le dessus et marque trois points consécutifs. Le Toulousain réussit à marquer deux plus supplémentaires mais c’est une fois de plus Holger Rune qui emporte le set. Sur ce deuxième set, le score est de 6-3 également. Le troisième set vient confirmer la victoire du Danois. Hugo Gaston réussit à marquer trois points également mais il ne verra pas les huitièmes de finale. Car c’est une fois de plus Holger Rune qui remporte ce dernier set. Il élimine alors le Français comme Léolia Jeanjean a été éliminée plus tôt dans le journée.