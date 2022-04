Une rave géante organisée au nord de Toulouse

L’Arena, au nord de Toulouse, organise une rave géante samedi 30 avril. Le club promet une soirée « bouillante » avec des pointures de l’électro.

L’Arena, au nord de Toulouse, organise une rave samedi 30 avril. Le club promet une soirée « bouillante » avec des pointures de l’électro. Crédit photo : licence pixabay – CC fracast167

Le club emblématique de la musique électro de Toulouse, l’Arena, organise une rave géante samedi 30 avril. « Pour les amoureux du genre ou les curieux voulant tenter l’expérience Arena, la rave revient avec un line up dantesque et ça promet d’être bouillant », écrit le club toulousain sur ses réseaux sociaux.

Cette soirée mélangera deux styles musicaux : hard techno et hard trance. Ils « font fureur dans l’hexagone et l’Europe actuellement », selon l’établissement.

« Pour ce prochain événement, on a préparé un line up explosif avec Basswell, la techno soutenue et bien rythmée de ce mastodonte saura vous emmener dans vos derniers retranchements ! Caravel, jeune prodige qui embrase la scène hollandaise pourrait bien devenir l’une des figures immanquables de la techno de demain ! Et Pawlowski, véritable machine de guerre en matière de musique hard trance », annonce l’Arena.

La rave géante commence à 23 heures. Elle va se prolongera jusqu’à 5h45. Des navettes gratuites sont mises en place. Elles partent du bas des allées Jean-Jaurès, de 22 heures à 1 heure. Dans le sens contraire, elles sont en place de 4 heures à 5h45.

Informations pratiques : La rave à l’Arena, 26 allées des Foulques à Toulouse, samedi 30 avril à partir de 23 heures ; tarif : à partir de 16 euros ; navette gratuite au départ des Allées Jean Jaurès.