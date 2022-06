Toulouse. Turbine, le nouveau restaurant éphémère du Bazacle

Le restaurant Turbine a ouvert ses portes, mercredi 1er juin, à l’espace EDF du Bazacle, à Toulouse. Un lieu éphémère, qui restera ouvert durant toute la période estivale.

Les clients du restaurant vont pouvoir profiter de la vue sur la Garonne pendant leur repas. © Turbine Bazacle

Un nouveau restaurant, Turbine, a ouvert ses portes mercredi 1er juin, à l’espace EDF du Bazacle, à Toulouse. Une terrasse de 400m² en bord de Garonne, ouverte uniquement durant la saison estivale. Ce restaurant éphémère accueillera le public sept jours sur sept et de 11 heures à minuit jusqu’à la mi-septembre.

Une aventure culinaire entreprise par quatre associés passionnés de cuisine : Sébastien Ochoa et Jérémie Moles, le chef et le fondateur de Cantine & Gamelle, et les frères Gérome Cholley et Anthony Garcia, associés sur le « Mas Tolosa » et « Coco les pieds dans l’eau » à Plaisance-du-Touch. Ces acteurs de la gastronomie toulousaine vont travailler aux côtés d’EDF Hydro Sud-Ouest, leur partenaire, pour proposer à leur clientèle une expérience spéciale. « Nous avons conçu ce restaurant pour qu’il s’adresse à une clientèle éclectique, allant d’un déjeuner entre collègues, à une soirée entre amis ou un dîner en amoureux », précise Anthony Garcia.

Une cuisine locale et de saison

Cette saison, les clients pourront profiter de produits locaux et de saison transformés en cuisine par Sébastien Ochoa. « C’est le service d’un bon restaurant associé à la légèreté du restaurant éphémère qui vit au rythme de l’été avec une carte offrant des associations de saveurs étonnantes et rafraîchissantes », confie le chef.

Le midi, le restaurant proposera des plats savoureux, comme la burrata fraise tomate, le gravlax de bœuf assaisonné à la pistache et à l’huile d’olive ou encore le gigot d’agneau de lait confit au barbecue servit avec son houmous de citron confit. Un menu pensé pour une clientèle d’affaires à la recherche de bons petits plats dans un cadre agréable. Les soirées seront plus axées sur la détente. Il sera possible de siroter des cocktails en profitant d’une vue imprenable sur la rive gauche de la Ville rose, le pont Saint-Pierre, le pont Neuf, et le dôme de la Grave.

Informations pratiques : 11, quai Saint-Pierre 31000 Toulouse. Ouvert 7 jours sur 7, de 11 heures à minuit, du 1er juin à la mi-septembre. Réservations : reservation@turbine-bazacle.fr / 06 02 44 08 66 / www.turbine-bazacle.fr. Restaurant accessible le midi par le musée des espaces EDF Bazacle, le soir par l’entrée en bas du Musée. Plat à la carte de 8 à 38€