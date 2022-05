Toulouse : “Le voyage de Jean Jaurès en Amérique latine” au Théâtre du Pavé

“Le voyage de Jean Jaurès en Amérique latine” prend place au Théâtre du Pavé du mardi 24 au samedi 28 mai. Tous les soirs, la pièce de Francis Fourcou commencera à 20h30.

Au travers des discours et des lettres du politicien français, la pièce raconte ses péripéties au Brésil, en Uruguay et en Argentine de juillet à octobre 1911. © Francis Fourcou

Une œuvre originale. Du mardi 24 au samedi 28 mai 2022, le Théâtre du Pavé à Toulouse accueille la pièce “Le voyage de Jean Jaurès en Amérique latine”. Cette œuvre originale a été écrite par le réalisateur de film, Francis Fourcou. Elle met en scène le comédien Francis Azéma dans le rôle de Jean Jaurès.

Les lettres de Jean Jaurès sous forme de “ciné-théâtrale”

Au travers de discours et de lettres, la pièce raconte ses péripéties au Brésil, en Uruguay et en Argentine de juillet à octobre 1911. Et pour faire vivre le plus grand voyage de sa vie au théâtre, le metteur en scène, Francis Fourcou, mélange cinéma et théâtre. Ce “ciné-théâtrale” est une alliance entre les technologies audiovisuelles et les effets numériques avec la mise en scène traditionnelle d’une pièce de théâtre.

Les images et les textes sont alors projetés sur un écran en fond de scène. Sur le devant de la scène, Francis Azéma incarnera un Jean Jaurès “orateur mais aussi intime” comme l’explique le communiqué de presse du Théâtre du Pavé. Le public assistera alors à l’alternance entre les lettres de Jean Jaurès à son épouse, Louise. Puis ses discours américains. « C’est cette parole avant-gardiste du grand tribun, philosophe humaniste, pacifiste, anticolonialiste, acteur éminent des lois de tolérance laïque, que raconte Le voyage de Jean Jaurès en Amérique latine », explique le communiqué.

Des sujets encore d’actualité plus de cent ans après

Ce qui peut fasciner le public c’est la pertinence des propos de Jean Jaurès écrits en 1911. Cette vision humaniste, pacifiste ou encore anticolonialiste est parfois encore d’actualité, plus de cent après. Pendant son voyage, Jean Jaurès va donner de nombreuses conférences durant lesquelles il livre sa pensée à son public. Ces conférences mettaient en avant ses idées sur les échanges interculturels, les relations internationales, les conditions du progrès social en regard des mutations économiques, les migrations…

« Les lettres écrites à son épouse lors du voyage, restituées à l’écran dans les paysages de l’enfance tarnaise, nous plongent dans la pensée limpide du philosophe, au cœur d’un humanisme toujours renouvelé », raconte le communiqué.

Les tarifs varient de 9 euros à 18 euros. Les réservations sont possibles sur le site du Théâtre du Pavé ou au 05 62 26 43 66.