Toulouse. La pièce “Cahin Caha” de Serge Valletti est au Théâtre du Pavé

C’est la dernière de la pièce “Cahin Caha” de Serge Valletti ce samedi 23 avril 2022 à 20h30. L’œuvre est au programme du Théâtre du Pavé depuis mercredi 20 avril.

Ce samedi 23 avril marque la dernière représentation de l’œuvre au sein du Théâtre du Pavé. (CC BY-SA Mohammad Jangda / Flickr)

« Cahin Caha sont les deux protagonistes d’une histoire dont ils cherchent le début… Point de départ de la création, lieu de tous les possibles et de toutes les fonctions », résume la programmation du Théâtre du Pavé à Toulouse. Depuis le mercredi 20 avril 2022, l’établissement propose la pièce de théâtre “Cahin Caha” de Serge Valletti. Ce samedi 23 avril marque la dernière représentation de l’œuvre au sein du Théâtre du Pavé.

Cahin Caha est « un dialogue pour un homme seul »

La pièce imaginée par Serge Valletti est présentée ici par la Cie Jeudi Prochain. Elle a été mise en scène par Adrien Boisset avec les comédiens Adrien Boisset et Romain Lèguevaque. Sur le site du Théâtre du Pavé, l’œuvre est expliquée par Serge Valletti :

« Il y a bien deux voix, mais il y a une seule personne. En fait, on reconnaît le changement de voix au changement de ton. Au départ, c’était donc une seule personne qui se parlait à elle-même, et puis, chemin faisant, et comme par jeu, ils ont trouvé chacun leur identité. L’un s’appelle Cahin et l’autre Caha. Ils avancent, ils n’en finissent pas d’avancer en s’interrogeant comme chacun de nous quand nous sommes seuls ! Et comme il y a un nombre impair de répliques, à la fin cela peut recommencer au début en inversant les personnages. Cahin devient Caha et inversement. Et comme en plus ça peut encore recommencer une troisième fois et une quatrième fois et indéfiniment, je me suis rendu compte que j’avais écrit une pièce infinie ».

Le spectacle dure une heure. Les réservations sont possibles en ligne sur le site de Festik ou par mail à reservation@theatredupave.org ou encore par téléphone dès 16h le samedi au 05 62 26 43 66.