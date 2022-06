Toulouse. Les transports en commun sont trop chers pour un usager sur deux

Près de 52 % des usagers considèrent que les transports en commun sont trop chers à Toulouse, selon un sondage réalisé par l’application de mobilité urbaine Moovit. Un quart des sondés dépense plus de 50 euros par mois pour payer leurs titres de transport.

Un sondage de Moovit révèle qu’un usager sur deux pense que les transports en commun sont trop chers à Toulouse © Gala Jacquin

C’est un mauvais hasard du calendrier. Tisséo a fait savoir son intention d’augmenter les tarifs de ces tickets et abonnements, mercredi 22 juin. Et ce jeudi 23 juin, l’application Moovit publie une étude sur le pouvoir d’achat et la mobilité à Toulouse, Paris, Marseille, Lyon et Nice. Elle révèle que 52 % des usagers toulousains estiment que les prix des transports en commun sont déjà trop élevés. En effet, près d’un quart des personnes sondées dans la Ville rose dédient plus de 50 euros de leur budget mensuel au paiement de titres de transport. Parmi eux, 5 % paient plus de 100 euros par mois.

Pourtant, les trois quarts des usagers affirment que le budget optimal mensuel consacré à l’utilisation des transports en commun devrait être inférieur à 20 euros. Et à Toulouse, seuls 44 % des usagers déboursent moins de 20 euros par mois pour payer leurs déplacements en transports.

83 % des usagers ne reçoivent pas d’aides financière

Toujours selon le panel de Toulousains interrogés, 83 % affirment ne pas recevoir d’aide financière pour le paiement de leurs trajets. Parmi ceux qui en reçoivent une, 54 % expliquent qu’elle vient de la Région, 34 % la reçoivent de la part de leur entreprise et 15 % d’un autre organisme ou d’une autre autorité.

Par ailleurs, 43 % des usagers interrogés disent bénéficier d’un régime spécial : étudiant, sénior, bénéficiaire du RSA, en recherche d’emploi, porteur d’un handicap ou famille nombreuse.

Augmentation de l’utilisation des transports liée à la hausse du carburant

« Les questions de mobilité et de pouvoir d’achat sont au cœur des préoccupations des Français. Alors que les prix de l’essence à la pompe atteignent des sommets, les automobilistes recherchent des alternatives à l’utilisation de leur voiture personnelle », assure Michaël Brami, responsable de Moovit en France.

Une affirmation prouvée par le sondage de l’entreprise, puisqu’à Toulouse, la moitié des personnes sondées ont certifié que les augmentations récentes des prix des carburants les ont incitées à délaisser leur voiture personnelle au profit des transports en commun. Et ce, malgré les coûts qu’ils engendrent.