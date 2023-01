Toulouse : trois nouveaux aménagements pour les quartiers Côte Pavée et Guilheméry

Trois nouveaux aménagements attendent les quartiers Côte Pavée et Guilheméry à Toulouse. Réalisés dans le cadre de la consultation citoyenne “Mes idées pour mon quartier”, ils prévoient notamment d’installer du mobilier port Saint-Sauveur ou encore de planter des arbres sur la voie verte de l’Hers.

Le port Saint-Sauveur bénéficiera notamment d’aménagements CC BY-SA 3.0 Yelles

L’opération “Mes idées pour mon quartier” va amener son lot de changements à Toulouse. Lors de cette consultation citoyenne, les Toulousains étaient appelés à faire des propositions pour améliorer leur cadre de vie. En tout, 1600 idées ont été déposées. Des idées ensuite soumises à des études de faisabilité et à un vote de la population. Finalement, 83 projets ont été retenus.

Parmi ces propositions lauréates, trois concernent le quartier 4.3 de Toulouse, soit Côte Pavée et Guilheméry, mais également Bonhoure, Château de l’Hers et Limayrac. Deux se trouvent dans la catégorie “nature en ville” et la troisième dans la catégorie “éco-mobilité”. La mairie de Toulouse va mobiliser un budget de 375 500 euros pour ces trois projets. Voici ce que prévoient ces aménagements.

Rendre le port Saint-Sauveur à Côte Pavée plus convivial

La première idée lauréate a remporté 103 votes. Celle-ci propose l’aménagement des berges du Canal du Midi, précisément celle du port Saint-Sauveur. L’habitant qui a déposé ce projet demande ainsi à enlever les places de parking et à les aménager en pelouse et espaces verts. La mairie de Toulouse indique qu’il est « possible d’améliorer les traversées piétonnes entre le pied de façade et les berges, d’interdire le stationnement des véhicules et de créer un espace piéton dédié pour le quai rive droite ».

En revanche, la végétalisation du port Saint-Sauveur ne pourra se faire car « l’esprit du port et du quai doit prévaloir ». Dans le cadre de ce projet, la Ville envisage donc uniquement la pose de grandes tablées et de mobilier d’assises « qui pourront être associées à des ombrières afin d’offrir de l’ombre aux heures les plus chaudes ». « Cet aménagement permettra de promouvoir de nouveaux usages à la fois apaisés et conviviaux », estime la municipalité qui investira 170 000 euros pour le réaliser.

Davantage d’arbres le long de la voie verte de l’Hers

Si la végétalisation du port Saint-Sauveur est impossible, ce n’est pas le cas de celle de la voie verte de l’Hers. La seconde idée prévoit en effet la plantation d’arbres sur une partie de cet axe. « La voie verte de l’Hers qui longe la rocade pourrait être bien plus agréable pour se promener, faire du sport s’il y avait davantage d’arbres entre la rocade et celle-ci. En ajoutant des arbres dont certains à feuilles persistantes, cette zone verte serait mieux isolée du trafic de la rocade », souligne le porteur de projet.

Comme le précise la municipalité, la plantation d’arbres le long de la voie verte est « réalisable ». Du moins depuis l’avenue Jean Chaubet jusqu’à l’avenue de Castres. « Le nombre d’arbres susceptible d’être planté dépendra de la présence de réseaux sur cette emprise géographique de Toulouse (réseau d’éclairage public et réseau stratégique d’eau usées et pluviales) », annonce la mairie. Il serait normalement possible d’en planter une centaine sur cette portion de la voie verte pour un budget de 199 500 euros.

Installation de racks à vélo dans ces quartiers de Toulouse

La troisième et dernière proposition de cet appel à idées a recueilli 75 votes au total et bénéficiera d’un budget de 6 000 euros. Elle suggère l’installation de « racks à vélos devant tous les commerces et les zones vertes ». En effet, le Toulousain à l’origine de ce projet détaille : « Aujourd’hui, non seulement il est difficile de circuler en vélos dans les quartiers de Toulouse (routes en mauvais état, voies dangereuses) mais en plus il est encore souvent difficile d’attacher son vélo devant un commerce ou devant un espace vert ».

Il cite notamment des difficultés route d’Agde, avenue Jean Chaubet, près de la zone verte des Argoulets, au niveau de la micro-forêt des Géants ou encore au-dessus du Cosec (complexe sportif évolutif couvert) de Rangueil. Pour la Ville, cette idée est également « réalisable ». « Il est possible d’ajouter des racks », déclare-t-elle. Mais la mairie de Toulouse ne précise pas où ils pourraient précisément s’installer au sein du quartier. Dans son avis technique, elle indique effectivement que ces emplacements sont « à définir ».