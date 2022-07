Toulouse. Tisséo espère ouvrir la ligne A du métro ce jeudi après-midi, la ligne B dans l’inconnu

Tisséo n’est pas encore parvenu à remettre en service le métro de Toulouse. Des « interventions lourdes » sont nécessaires. L’opérateur espère relancer la ligne A ce jeudi 7 juillet.

Tisséo n’est pas encore parvenu à remettre en service le métro de Toulouse. Des « interventions lourdes » sont nécessaires, selon l’opérateur. ©Bryan Faham

Les usagers des transports en commun de Toulouse doivent se débrouiller sans les services du métro depuis qu’un incident électrique a paralysé les deux lignes, mercredi 6 juillet peu avant 9 heures du matin.

Tisséo envisage de remettre en service une partie de la ligne A, entre les stations Basso Cambo et Jolimont, dans l’après-midi de ce jeudi 7 juillet. Les stations Roseraie, Argoulets et Balma-Gramont ne seront pas desservies aujourd’hui. La ligne B restera fermée toute la journée. TIsséo ne s’avance pas sur un délai pour la remettre en service.

L’opérateur de transports en commun dit travailler à « la remise en état des installations endommagées qui nécessite une intervention lourde au niveau de la barre de guidage et des faisceaux électriques. Des travaux supplémentaires sont encore nécessaires sur la ligne A et le réseau de câbles ligne B. »

Pendant l’arrêt du métro, Tisséo active son réseau de bus relais

Pour pallier l’absence du métro, Tisséo met en place des bus de substitution. Pour faire le trajet de la ligne A, les usagers sont invités à emprunter la ligne 14 qui relie Basso Cambo et Balma-Gramont. Pour la ligne B, c’est plus compliqué. La ligne 34 est prolongée jusqu’à Ramonville. La ligne L6 est prolongée jusqu’à Université Paul Sabatier. La ligne de bus relais 29 (Grand Rond – Borderouge) dessert les stations La Vache, Trois Cocus et Borderouge.

Mais le nombre de bus est insuffisant. Tisséo conseille donc « dans la mesure du possible, de privilégier les autres modes de déplacements : vélo, marche, autopartage, covoiturage et le télétravail ».