Toulouse. Le Théâtre de la Cité accueille un marché de créateurs

La Cité Créative présente sa 3e édition de marché de créateurs, ces samedi 10 et dimanche 11 décembre, au Théâtre de la Cité de Toulouse.

La Cité Créative tient son 3e marché axé sur le local et l’éco-reponsable. Visuel : la Cité Créative.

Mois de décembre semble rimer, dans la Ville rose, avec création. Après le Cobalt Market et le Salon des créateurs et artisans d’art au MEETT, c’est au tour de la Cité Créative de présenter son marché à Toulouse. Une 3e édition qui se tient ces samedi 10 et dimanche 11 décembre au Théâtre de la Cité.

Cet événement à la volonté éco-responsable réunit 28 artisans et artistes dans une ambiance qui se veut chaleureuse. « Soutenons la création locale, offrons des cadeaux qui ont du sens », invite Marion Volochine, créatrice textile à Toulouse et organisatrice de ce marché de créateurs.

Des créateurs de Toulouse et d’Occitanie

Les exposants ont en effet été sélectionnés localement, avec également comme objectif de promouvoir des jeunes talents, en leur donnant l’occasion de présenter leur travail en dehors de leur atelier. Le marché propose ainsi accessoires, prêt-à-porter, décoration, illustration, créations pour les enfants…

Avant les Fêtes de fin d’année, l’évènement promet « des pépites créatives et artisanales, des pièces uniques au savoir-faire local ». Un Coffee shop ambulant sera également disponible sur place.

Informations pratiques : la Cité Créative, marché de créateurs, au théâtre de la Cité, 1 rue Pierre Baudis à Toulouse. Horaires : samedi 10 décembre de 11h à 19h et dimanche 11 décembre de 11h à 18h. Entrée libre.