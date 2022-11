Toulouse : 90 SUV ciblés par les “dégonfleurs de pneus”

Les “dégonfleurs de pneus” ont mené une nouvelle action dans la soirée du mercredi 16 novembre à Toulouse : au total, les militants écologistes ont dégonflé les pneus de 90 SUV stationnés dans la Ville rose, pour alerter sur “l’urgence climatique”.

« Nous avons dégonflé un ou plusieurs de vos pneus ». Ce matin, certains propriétaires de SUV habitant à Toulouse ont retrouvé ce message collé sur leur pare-brise. « Ne le prenez pas personnellement, vous n’êtes pas notre cible, c’est votre véhicule », ont ajouté les militants écologistes à l’origine de l’initiative : les “dégonfleurs de pneus“.

Au total, les roues de 90 véhicules de grande taille, comprenant les 4×4, ont été dégonflées dans la soirée du mercredi 16 novembre, suite à l’insertion d’un grain de céréale dans la valve de gonflage. Ce n’est pas la première fois que le collectif, aussi appelé “No SUV Tolosa” décide d’intervenir dans la Ville rose. Et comme ils le laissent entendre, ce ne sera pas non plus la dernière. Ils continueront jusqu’à ce que la législation sanctionne les gros pollueurs.

Alerter les propriétaires de SUV sur l’urgence climatique

« Les SUV ont représenté la deuxième cause d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entre 2010 et 2018, d’après l’agence internationale de l’énergie. Ils sont à bannir pour consommation excessive : peu efficaces énergétiquement, à cause de leur poids et de leur médiocre aérodynamisme, ils consomment 25 % d’essence en plus qu’une voiture normale, et toujours plus d’essence que des monospaces. Nous n’excluons donc pas de nos actions les hybrides et électriques dont il faut prendre en compte le poids écologique des batteries. Ces véhicules contribuent ainsi plus fortement que le reste du parc automobile au dérèglement climatique et à la destruction des écosystèmes. Le parc mondial de SUV, s’il était un pays, représenterait à lui-seul le sixième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre », insistent les dégonfleurs de pneus pour expliquer leurs actions. Des arguments également exposés sur les pare-brises des propriétaires de SUV dont les pneus ont été dégonflés.

Des véhicules “dangereux” sur la route, reflet de richesse

De plus, les militants écologistes ajoutent que « les accidents impliquant des SUV sont plus graves pour leurs victimes et causent plus de mortalité. Des études psychologiques montrent que les conducteurs de 4×4 prennent plus de risque sur la route. Les SUV sont grotesques et sont de la vanité pure ».

« Au-delà de l’usage d’une voiture individuelle particulièrement consommatrice, les SUV sont un symbole : celui du mode de vie de classes urbaines aisées, voire très aisées, à l’impact écologique élevé. Aujourd’hui, près de la moitié des émissions de CO2 sont générées par 10 % des personnes les plus riches dans le monde. Dans une ville aussi bien desservie en transports que Paris, aussi bien fournie en vélos de libre-service et en pistes cyclables, il n’est pas normal que des véhicules individuels aussi polluants restent en circulation. C’est un non-sens et une injustice pour tous les gens qui font des efforts individuels de consommation », martèlent-ils.