Qui sont et que veulent les dégonfleurs de pneus à Toulouse ?

Des dégonfleurs de pneus sévissent dans les rues du centre-ville de Toulouse. Ils revendiquent une nouvelle action mardi 18 octobre.

Des dégonfleurs de pneus”sévissent dans les rues du centre-ville de Toulouse. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Bicanski – Pixnio

Des propriétaires de SUV ont eu la désagréable surprise de découvrir les pneus de leur véhicule dégonflés. Derrière ces actes, se trouve un groupe de personnes se présentant sous le nom “NoSUV Tolosa”. À travers un communiqué dévoilé mardi 18 octobre, il revendique de nouvelles actions du genre. Ce groupe parle d’ « action de désarmement léger ».

Que font exactement les dégonfleurs de pneus à Toulouse ?

« Nous avons dégonflé des roues de SUV en insérant un grain de céréale dans la valve de gonflage. Nous voulons rendre la vie difficile à leurs propriétaires et leur imposer de voir ce qu’ils ont refusé de prendre en compte : se déplacer en SUV est néfaste pour le climat. Nous laissons un tract informatif sur le pare-brise. Nous n’agissons que sur les SUV en ville, sans carte PMR ou médecin. Le voyant de pression des pneus du tableau de bord s’allumera pour mettre en garde le conducteur avant qu’il ne démarre », explique le groupe.

Qu’est-ce que NoSUV Tolosa ?

NoSUV Tolosa se présente comme « une poignée de militants écologistes, non structurée au sein d’un collectif, mais expérimentée en désobéissance civile. Nous nous réunissons régulièrement dans les rues de Toulouse pour dégonfler les pneus des SUV stationnés. » Les “dégonfleurs de pneus” de Toulouse expliquent qu’ils souhaitent « voir ces véhicules particulièrement polluants à l’arrêt, nous rappelons que les comportements individuels les plus négatifs pour le climat sont corrélés à un pouvoir d’achat élevé et nous plaidons pour un cadrage législatif envers ces véhicules ».

Le communiqué donne quelques chiffres. Notamment, les SUV consommeraient 25% d’essence en plus qu’une voiture standard. « Ils consomment également plus de ressources lors de leur construction. Nous n’excluons donc pas de nos actions les hybrides et électriques dont il faut prendre en compte le poids écologique des batteries. (…) Le parc mondial de SUV, s’il était un pays, représenterait à lui seul le 6ème pays le plus émetteur de gaz à effet de serre. »

Que veulent les dégonfleurs de pneus ?

« Nous avons pour but d’utiliser l’impact médiatique de nos actions pour faire évoluer les esprits dans un but législatif », indique le communiqué. « Nous réclamons un positionnement clair de la législation à l’égard de ces véhicules ». Par exemple, NoSUV Tolosa souhaite un assainissement du parc automobile et l’interdiction « de la publicité sur les produits les plus polluants et réguler la publicité en général, afin de réorienter la consommation sur des produits plus vertueux sur le plan climatique et en mettant un frein à la surconsommation. »