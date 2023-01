Toulouse : Les rendez-vous “culture” à ne pas manquer en 2023

Concerts, cinéma, festivals… En 2023, la programmation culturelle s’annonce riche à Toulouse. Voici les événements à ne pas manquer et pour lesquels il est conseillé d’effectuer les réservations au plus tôt, sous peine de ne plus trouver de places…

Nouvelle année, nouvel agenda. Le Journal Toulousain vous propose d’y noter d’ores et déjà les principaux événements “culture” de 2023 qui auront lieu à Toulouse. Car la programmation est riche et il n’y aura pas de places pour tout le monde… Voici les concerts, films, et autres festivals à ne pas manquer cette année dans la Ville rose.

Les concerts incontournables

BigFlo & Oli annoncent deux dates au Zénith de Toulouse CC Selbymay

Les salles les plus réputées de Toulouse s’apprêtent à accueillir une flopée d’artistes français pour les 12 prochains mois. Des têtes d’affiche qui vont se succéder au Zénith, au Bikini, au Casino Barrière… Parmi eux, Lomepal se produira au Zénith deux fois, les 16 mars et 16 novembre prochains. Comme lui, d’autres assureront plusieurs dates dans la plus grande salle de la Ville rose : BigFlo & Oli les 13 et 14 avril 2023, Stromae les 20 et 21 avril 2023. Quant à la réadaptation de la comédie musicale Starmania, elle sera de passage à Toulouse du 7 au 9 avril 2023. Les fans de chansons françaises pourront également réserver leurs places pour les concerts de Matthieu Chédid le 19 avril, de Jenifer le 22 avril, de Zazie le 29 septembre, de Pascal Obispo le 14 octobre ou encore de Claudio Capéo le 12 novembre. Pour finir, et ravir les amateurs de rap et de hip-hop, Soprano sera sur la scène du Zénith le 13 mai, imité par Black M le 21 octobre et Gims le 14 novembre.

Au Bikini aussi, les grands artistes s’enchainent. De l’électro au reggae en passant par le rap, les styles et les groupes musicaux occuperont la scène de Ramonville avec la même ferveur. Ainsi, dès le 8 janvier Guizmo, Christophe Mali et Daniel Bravo, du groupe Tryo, se produiront devant une salle comble. Ils laisseront ensuite leurs places au rappeur français Soso Maness qui enflammera le Bikini le 5 février 2023. Et comme à leur habitude, les programmateurs de la salle, qui veillent à l’éclectisme de l’agenda, ont également prévu des soirées électro avec la présence, entre autres, de Fakear le 24 mars prochain et de DJ Feder le 7 avril.

Du côté du Casino Barrière, c’est la variété français qui domine avec la programmation en 2023 de Michel Jonasz le 18 février et le 3 décembre, d’Isabelle Boulay le 1er mars, de Louane le 7 novembre et de Garou le 8 novembre. Mais la venue de deux artistes internationaux est aussi à surveiller : celle du guitariste Joe Satriani le 30 mai et de Bonnie Tyler le 12 décembre.

Le cinéma d’animation toulousain à l’honneur

Le studio d’animation toulousain TAT a dévoilé son nouveau long métrage, “Pattie et la colère de Poséidon”. © TAT productions, Apollo Films Distribution, France 3 Cinéma / 2023

Cette année 2023 marque un tournant pour le cinéma d’animation toulousain. En effet, les studios TAT vont sortir deux films sur grand écran cette même année. Si vous avez aimé “Les As de la Jungle”, ne manquez pas “Pattie et la colère de Poséidon“. Rendez-vous à partir du 25 janvier pour découvrir dans les salles obscures les aventures d’une petite souris créée dans la Ville rose : La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

Les studios TAT ont également annoncé la sortie, le 16 août 2023, de la suite de leur premier succès : “Les As de la jungle 2“. Cette fois, une étrange mousse rose se répand sur la jungle. II s’agit d’une invention d’Albert, un tatou scientifique génial disparu depuis des années. Cette étrange mousse rose a la particularité d’exploser au contact de l’eau, et la saison des pluies est dans un mois ! Pour sauver la jungle, il n’y a pas une minute à perdre : il faut retrouver Albert, le seul à pouvoir fabriquer un antidote. Les As décident de partir dans le Grand Nord à la recherche de Camélia, la fille d’Albert car elle seule sait comment le retrouver.

Un festival de festivals

Crédit : Patrice Nin (image d’archives)

Humour, musique, danse, littérature… Presque tous les arts disposent d’un festival à Toulouse. En 2023, certains ajouteront une nouvelle édition à leur histoire, quand d’autres devront confirmer leur premier show de 2022. Parmi les plus anciens, figure le Printemps du rire. Cette année, il se déroulera du 10 mars au 9 avril et affiche déjà une programmation alléchante. Plus de 80 spectacles seront proposés avec, à l’affiche, des artistes confirmés mais aussi en devenir. Vous retrouverez, en 2023, Sophia Aram, Marianne James, Florent Peyre, François-Xavier Demaison, Fabrice Éboué et bien d’autres. De quoi satisfaire les néophytes des zygomatiques comme les baroudeurs de l’humour.

Mais il faudra attendre le printemps et l’été pour profiter des festivals toulousains, notamment les événements musicaux, comme celui de Rio Loco. Du 14 au 18 juin, la prairie des Filtres accueillera le plus important rendez-vous de musiques du monde de l’agglomération avec, comme chaque année depuis 1995, des artistes internationaux. En 2023, les organisateurs ont annoncé une programmation qui portera « un large focus sur les rythmes et les rimes scandés ». Sans en savoir plus, vous pouvez d’ores et déjà vous attendre à des concerts de slam, de flamenco, de rap, de reggae, mais aussi de chants amérindiens, de joutes verbales…

À l’agenda des festivals historiques de la Ville rose, celui du Marathon des mots. Pour sa 19e édition, le rendez-vous littéraire international de Toulouse est donné du 22 au 27 juin 2023. Et si la programmation ne sera connue qu’à la mi-février, elle sera inscrite sur la même ligne que les précédentes, proposant plus de 150 lectures, rencontres, projections, concerts… qui permettront aux écrits de se transposer sur différents supports artistiques. Nul doute que des figures de la littérature française, voire mondiale, seront présents, comme cela a été le cas depuis les premières éditions avec la présence remarquée de Salman Rushdie, J.M.G Le Clézio, David Lodge, Christine Angot, Yasmina Reza ou encore Maggie Nelson ou Max Porter.

Du 30 juin au 9 juillet 2023, place à la danse dans la Ville rose, et plus précisément au tango. Depuis 13 ans, le festival Tangopostale célèbre cette danse argentine comme il se doit. Bals, concerts, stages de tango et folklore, initiations, expositions, conférences, balades dansées dans la ville, projections… Laissez-vous embarquer dans ce surprenant univers mêlant avec subtilité joie et nostalgie, tendresse et force de caractère, élégance et technique. Une parenthèse argentine qui a toute sa place dans la ville de naissance de Carlos Gardel.

Plus récent mais tout aussi prometteur le Rose Festival, organisé par BigFlo & Oli, reviendra du 1er au 3 septembre 2023. Lors de sa première édition, cet événement de musique actuelle avait rassemblé quelque 50 000 personnes au MEETT de Toulouse. Pour l’heure la programmation n’a pas été dévoilée ni même le lieu qui pourrait être modifié, mais déjà, les festivaliers attendent des informations précises comme les têtes d’affiche qui partageront la scène avec les chanteurs toulousains. Restez à l’affût !