Toulouse. Le studio TAT dévoile “Pattie et la colère de Poséidon”

À l’occasion du festival du film de Muret, le studio d’animation toulousain TAT a dévoilé son nouveau long-métrage, “Pattie et la colère de Poséidon”.

Le studio d’animation toulousain TAT a dévoilé son nouveau long métrage, “Pattie et la colère de Poséidon”. © TAT productions, Apollo Films Distribution, France 3 Cinéma / 2023

Le studio d’animation toulousain TAT a dévoilé en avant-première son prochain long métrage, “Pattie et la colère de Poséidon”, au dernier jour du festival international du film de Muret. Cette aventure mettant en scène une souris et un chat est attendue dans les salles obscures le 25 janvier 2023.

Voici le synopsis de “Pattie et la colère de Poséidon”

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

En attendant la sortie dans les salles du pays, une autre avant-première du film est prévue à l’occasion du festival des Œillades à Albi le 22 novembre prochains.

Dans la cour des grands

TAT continue à faire son bonhomme de chemin dans la cour des grands. Les productions du studio toulousain ont changé d’envergure depuis la sortie en salles des “As de la jungle” en 2017. Depuis, il a notamment produit le film “Pil”, à l’affiche en 2021.

Aussi, le studio a signé un contrat avec le géant du streaming Netflix. La société devra mettre en boîte une série d’animations de cinq épisodes sur le personnage de bande dessinée Astérix avec Alain Chabat à la réalisation. Ils seront inspirés du septième album de la série de BBD “Le combat des chefs”, scénarisé par René Goscinny, illustré par Albert Uderzo et publié pour la première fois en 1966.