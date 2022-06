Le Rose festival aura lieu en septembre au Meet de Toulouse

Reporté à cause de la Covid-19, le Rose festival, organisé par les rappeurs Bigflo et Oli, aura lieu les 2 et 3 septembre au Meet, le parc des expositions de Toulouse.

Les rappeurs Bigflo et Oli. Crédit photo : communication Rose festival

Après avoir été envisagé pour 2021, mais reporté à cause de la Covid-19, le Rose festival va finalement avoir lieu. La première édition se tiendra les 2 et 3 septembre au Meet, le parc des expositions situé à Aussonne, au nord de Toulouse. Les chanteurs Bigflo et Oli, qui sont à l’initiative et à l’organisation, ont donc eu le temps nécessaire pour peaufiner l’événement qui constitue un de leurs rêves. Entre 15 et 20 000 festivaliers sont attendus chaque jour.

Une vingtaine de concerts sont annoncés. La programmation se veut diversifiée avec aussi bien du rap que de l’électro ou encore de la variété. Cependant, elle s’adresse essentiellement à un public de la même génération que les rappeurs toulousains. « La première édition accueillera des artistes de renommée tels que IAM, Damso, Laylow, Ben Mazué ou encore Deluxe, ainsi que des artistes en plein essor », annoncent les organisateurs dans un communiqué. Les frères Bigflo et Oli seront sur scène les deux soirs. Ils proposeront notamment des titres de leur dernier album dont la sortie est prévue le 24 juin.

Deux scènes pour le Rose festival

Grâce à l’installation de deux scènes, « le public aura l’opportunité durant le festival d’assister aux concerts de nos têtes d’affiche tout en découvrant des talents plus émergents. Dans cette optique, un tremplin de jeunes talents verra le jour dès l’année prochaine dans le but de développer la professionnalisation et l’accès aux scènes de musiques actuelles à ces jeunes artistes : dès la deuxième édition du festival, une troisième scène sera ainsi ajoutée et dédiée à ces découvertes annuelles », indique le communiqué des organisateurs.