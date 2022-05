Toulouse. Le Poney club reprend du service avec Bob Sinclar et Fatboy au programme

Chaque été, le Poney club s’installer à l’hippodrome de la Cépière à Toulouse. L’établissement éphémère se prépare à reprendre du service à partir du 18 juin.

Le Poney club de Toulouse recevra une nouvelle fois Bob Sinclar le 13 juillet. Photo d’illustration : Bob Sinclar, en concert à Dijon le 4 septembre 2009 / Wikimedia commons – Olivier Colas, CC-BY-SA-3.0

La réouverture approche. Le Poney club se prépare à reprendre du service, comme chaque été, à l’hippodrome de la Cépière à Toulouse. L’établissement éphémère accueillera les Toulousains à partir du 18 juin avec un joli programme à venir. En nouveauté, l’entrée sera désormais gratuite les mardis.

C’est notamment le plateau d’artistes du Poney club qui attire l’attention chaque année. Des artistes comme Martin Solveig et DJ Snake sont déjà passé par là. Et l’établissement ne va pas déroger aux habitudes en cette saison 2022. L’hippodrome de la Cépière recevra Deborah De Luca le 24 juin, Central Cee le 25 juin, Fatboy Slim le 30 juin, ou encore Bob Sinclar le 13 juillet. Le DJ de “Love Generation” et “Rock this party” devient un habitué du lieu. Il y revient pour la troisième fois.

Pour l’ouverture, le 18 juin, Chet Faker et The Magician sont annoncés. Les entrées sont déjà disponibles sur le site du Poney club. Mais tous les noms de la saison n’ont pas encore été dévoilés.

Autour de ce plateau d’artistes, l’ambiance des guinguettes et les foodtrucks seront au rendez-vous. Plusieurs points de restauration seront en place comme l’Occitavore, Piad’In, ou encore Papinette.

Informations pratiques : Poney Club, 1 chemin des Courses, à Toulouse.