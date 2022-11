Toulouse : la patinoire de Noël revient cette année malgré la crise de l’énergie

La Mairie de Toulouse annonce que la grande patinoire sera bel et bien installée aux abords du marché de Noël pour les fêtes de fin d’année. En pleine crise de l’énergie, la Ville met en avant plusieurs arguments, en prévision des critiques.

Malgré la crise de l’énergie, la grande patinoire sera bien présente aux abords du marché de Noël cette année sur la place du Capitole de Toulouse. « C’est un choix parfaitement assumé, que nous avons fait après avoir étudié en détail, à la fois son impact environnemental et les engagements du prestataire », explique le maire de la ville Jean-Luc Moudenc.

Pour justifier cette décision, ce dernier déclare prendre en compte « l’engouement des Toulousains, de tous âges, qui sont de plus en plus nombreux, chaque année, à venir s’essayer au patin à glace ». En effet, selon les données de la Ville, la fréquentation a augmenté de plus de 10 000 entrées en six ans, passant de 8 111 tickets vendus pendant les festivités de 2016 à 18 260 en 2021. L’objectif est de « permettre à la fois aux Toulousains qui n’ont pas la chance de partir pendant les vacances de se divertir à Toulouse et de faire découvrir au plus grand nombre la joie des sports d’hiver », poursuit l’édile.

« Une attention particulière est portée sur les garanties écoresponsables du fournisseur »

Sur le plan énergétique et environnemental, Jean-Luc Moudenc met également en avant le plan annoncé par la Mairie et Toulouse Métropole au mois d’octobre dernier, qui comprend 25 mesures visant à réduire la consommation pendant la période hivernale. Les économies réalisées grâce à ces nouvelles dispositions permettent à la Ville de « préserver l’atmosphère chaleureuse des fêtes de fin d’année à Toulouse », selon l’édile.

Le coût énergétique de la patinoire est de 2 kilowattheure par mètre carré. « Elle consomme l’énergie d’une année d’utilisation d’un réfrigérateur-congélateur », indique la Mairie, qui précise qu’une « attention particulière est portée sur les garanties écoresponsables du fournisseur (Synerglace) ». Ce dernier utilise par exemple du glycol alimentaire comme liquide de refroidissement, un produit « plus respectueux de l’environnement et sans conséquences nocives en cas de fuite ». Aussi, l’eau utilisée pour la patinoire circule en circuit fermé. « Par ailleurs, Synerglace s’est engagé dans le programme de reforestation de 6 000 arbres par an dont dix en compensation de sa prestation à Toulouse », défend Jean-Luc Moudenc.